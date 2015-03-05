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السبت المقبل.. جمعية الأورمان تفتتح أعمال تطوير قريتين بالفيوم

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السبت المقبل.. جمعية الأورمان تفتتح أعمال تطوير قريتين بالفيوم السبت المقبل.. جمعية الأورمان تفتتح أعمال تطوير قريتين بالفيوم
أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان الخيرية، اليوم الخميس، أنه من المقرر أن تنظم الجمعية حفل افتتاح قرية قصر الباسل، وقرية السريرة بمحافظة الفيوم، فى مركز إطسا، بعد الانتهاء من أعمال التطوير، وذلك يوم السبت الموافق 7 مارس الحالى.

وأضاف فى بيان صحفى، أنه سيتم تنظيم اللقاء بالتعاون بين جمعية الأورمان ومؤسسة اسمعونا، وذلك تحت رعاية المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، وتم توجيه الدعوة لعدد من الوزراء والشخصيات العامة والفنانين للمشاركة فى اللقاء.

جدير بالذكر أن جمعية الأورمان خصصت 6.5 مليون جنيه لتمويل تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية فى عدد من قرى محافظة الفيوم خلال شهرى نوفمبر وديسمبر من العام الماضى.

وتم حصر احتياجات ومتطلبات القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة، وعددها 53 قرية بواقع 8 قرى بمركز الفيوم، و14 بمركز أبشواى، و13 قرية بمركز إطسا و8 بمركز طامية، و5 قرى بكل من مركزى سنورس ويوسف الصديق، ويجرى بحث أفضل وأسرع السبل لتلبية هذه الاحتياجات.

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