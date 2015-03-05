فصل التيار عن بعض أحياء الإسماعيلية لعمل الصيانة الدورية

أعلن المهندس سيد بدر رئيس قطاع شبكات الإسماعيلية أنه سيتم فصل التيار الكهربائى خلال الأيام الباقية شهر مارس عن بعض المناطق بأحياء الإسماعيلية الثلاثة لأغراض الصيانة الدورية وذلك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وأعلن بدر أنه على نطاق مستوى إدارة كهرباء الإسماعيلية أول ابتداء من اليوم وحتى نهاية الشهر سيتم الفصل عن مبنى سكنى تابع لهيئة قناة السويس ومدرسة ابتدائية بجوار وابور النور وورش صغيرة داخل مجمع الصناعات وبرج سكنى به مجمع مخابز وكشك سكاكين المدينة داخل الجراج ومبنى إدارى بميدان شمبليون ومبنى تابع لهيئة قناة السويس وبرج سكنى من الثلاثينى وعمارات سكنية تابعة لهيئة قناة السويس وردار تابع لهيئة قناة السويس ومنطقة سكنية بحى مارسيليا ومعسكر تابع للجيش ومساكن معاشات الهيئة وكشك تابع للجنة الخدمات الصناعية وعمارات سكنية بجوار لوحة الفرسان وداخل جراج الشركة ومسجد أبو بكر الصديق والمستشفى وبرج قهوة الزبير ومساكن تابعة للشرطة وشركة هانو ومبنى الأبحاث التابع لهيئة قناة السويس ومبنى المحافظة القديم والمساكن المجاورة وعمارات سكنية تابعة لهيئة قناة السويس.

وأشار بدر إلى أنه على مستوى هندسة الإسماعيلية ثان ابتداء من اليوم وحتى نهاية الشهر ستتم الصيانة عن مناطق ميدان التعاون وبرج الدلتا جروب وبرج النبوى والمساكن أمام مدرسة الزراعة وجامع الصالحين وأول شارع الغابة بحى السلام ومنطقة عبد الشافى درغام شارع الجمهورية ومقابر الأقباط وبرج 23 ش المدارس – عرايشية مصر وشهر عقارى – حى السلام وشارع المنصورة وسوق بورسعيد بحى السلام وأرض المعلمين وبرج على عبد الرحمن شارع شبين وسوق الجمعة ومدرسة الوفاء والأمل ومنطقة فياضكو بحى السلام ومحطة صرف الجاويش متوسط فقط ومنطقة الوراق وباقى شارع البحرى حتى مدرسة الزراعة وبرج الباز ومنطقة المثلث بعرايشية مصر وجامع الفتح والمنطقة المجاورة بحى السلام ومدرسة المشير ومنطقة كمال عابدين والجزء الأوسط من شارع الغابة بحى السلام ومنطقة فورد ومنطقة جمال عبد الناصر ومدرسة الزراعة وبرج عبد الوهاب شارع البحرى ومستشفى الخير والبركة والمرغنى ومنطقة طيبة شارع العشرينى والبنك الأهلى – حى السلام وأرض مزاد سوق الجملة بحى السلام ومنطقة عمارات الإحلال بالشهداء – حى أول.

وأضاف رئيس قطاع شبكات كهرباء الإسماعيلية أنه على مستوى نطاق إدارة كهرباء الشيخ زايد ابتداء من الساعة التاسعة صباحا وحتى نهاية الشهر ستتم الصيانة عن المنطقة الأولى ومنطقة أرض الجمعيات والموقف الجديد وخلف مكتبة مصر العامة وخلف المدرسة الزخرفية وبرج القدس والمنطقة الثانية وأرض الجمعيات ومنطقة شركة القناة وأمام نادى المنتزه والموقف الجديد وخلف النادى النوبى وأرض الجمعيات ومنطقة أبراج القضاة وأم سيراميك العشرى والشارع التجارى وأمام سوق الحرفى ومنطقة الدائرى وأمام نادى النخيل ومنطقة برج القضاة.