رئيس العراق يؤكد الاهتمام بمعاناة النازحين تمهيدا لعودتهم بعد هزيمة داعش

أكد الرئيس العراقى فؤاد معصوم ضرورة الاهتمام بمعاناة النازحين، وقال: " لنعمل على إيجاد مخرج لمعالجة أوضاع النازحين الإنسانية حتى تأمين عودتهم لديارهم آمنين بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابى".

وأشاد معصوم خلال زيارته لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق مساء الأربعاء بالجهود الكبيرة التى بذلها المسئولين فى دهوك لتخفيف معاناة النازحين.

وكان الرئيس العراقى وصل مساء الأربعاء إلى محافظة دهوك قادماً من أربيل وكان فى استقباله محافظ دهوك فرهاد الأتروشى ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وعدد من المسئولين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووجهاء وشخصيات المحافظة.

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