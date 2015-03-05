أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

رئيس العراق يؤكد الاهتمام بمعاناة النازحين تمهيدا لعودتهم بعد هزيمة داعش

Google+ Print
رئيس العراق يؤكد الاهتمام بمعاناة النازحين تمهيدا لعودتهم بعد هزيمة داعش رئيس العراق يؤكد الاهتمام بمعاناة النازحين تمهيدا لعودتهم بعد هزيمة داعش
أكد الرئيس العراقى فؤاد معصوم ضرورة الاهتمام بمعاناة النازحين، وقال: " لنعمل على إيجاد مخرج لمعالجة أوضاع النازحين الإنسانية حتى تأمين عودتهم لديارهم آمنين بعد تحريرها من سيطرة تنظيم داعش الإرهابى".

وأشاد معصوم خلال زيارته لمحافظة دهوك بإقليم كردستان العراق مساء الأربعاء بالجهود الكبيرة التى بذلها المسئولين فى دهوك لتخفيف معاناة النازحين.

وكان الرئيس العراقى وصل مساء الأربعاء إلى محافظة دهوك قادماً من أربيل وكان فى استقباله محافظ دهوك فرهاد الأتروشى ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة وعدد من المسئولين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووجهاء وشخصيات المحافظة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365