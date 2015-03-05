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مباحث التموين تحبط تهريب 23 طن زيت وسكر مدعم للسوق السوداء

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مباحث التموين تحبط تهريب 23 طن زيت وسكر مدعم للسوق السوداء مباحث التموين تحبط تهريب 23 طن زيت وسكر مدعم للسوق السوداء
تمكنت الإدارة العامة لمباحث من ضبط كميات كبيرة من السلع التموينية المدعمة قبل تهريبها إلى السوق السوداء، وتم التحفظ على 8 أطنان سكر لدى أحد بقالى التموين، بسبب امتناعه عن صرف المقررات التموينية للمواطنين، إضافة إلى تحرير محضر للبقال، نتيجة تصرفه فى 11 طن سكر و4 أطنان زيت.

وكانت معلومات قد وردت إلى اللواء مدحت عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين، بشأن تلاعب البعض فى كميات السلع التموينية المدعمة، فتم تشكيل مجموعات عمل للمرور على منافذ توزيع السلع لضبط المخالفين، وتحرير محاضر ضدهم، وعرضها على النيابة العامة.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة التموين والتجارة الدخلية عن توفير السلع التموينية المدعمة فى مختلف المناطق، تمهيدا لحصول المواطنين على المنتجات من بقالين التموين ومنافذ التوزيع.

مباحث التموين تحبط تهريب 510 أسطوانات بوتاجاز للسوق السوداء بحلوان

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مصر 365

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