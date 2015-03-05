مصدر بالكهرباء: وفد روسيا وصف "الضبعة" بالأفضل عالميا من ناحية الأمان

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الوفد الروسى أشاد بموقع الضبعة، ووصفوه بأنه الأفضل على مستوى العالم من جميع النواحى وخاصة من ناحية الأمان، حيث تتوافر فى الدراسات الخاصة به كل سبل الأمان ضد مخاطر المحطات النووية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوفد الروسى أكد أن الرئيس الروسى فلادمير بوتين إعطاهم تعليمات بإعطاء أولوية لمشروع مصر النووى وتسهيل كل العقبات أمام المصريين، لتحقيق حلمهم النووى.

وأشار المصدر إلى أن الوفد الروسى أشاد فى تقريره بدقة المعلومات التى يحتويها ملف الضبعة النووى، الذى أعده خبراء الطاقة النووية المصريين، والذى جعل مصر بمثابة الدول المتقدمة فى هذا المجال، لاحتوائه على جميع التفاصيل الخاصة بالمشروع سواء البيئية أو الاجتماعية أو وسائل الأمان أو الاقتصادية.

وتابع المصدر أن المرحلة الأولى بمشروع الضبعة النووى تستهدف إنشاء محطتين لتوليد الكهرباء من الطاقة النووية تتراوح قدرتها ما بين 950 إلى 1600 ميجا وات لكل محطة، لافتًا إلى أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات، ولكن المرحلة الأولى تستهدف محطتين.

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