الجمعية المصرية لآلام الظهر تناقش "آلام العمود الفقرى وعلاجها"

افتتح اليوم المؤتمر الـــ 15 للجمعية المصرية لآلام الظهر ، والمنعقد فى الفترة من 4 : 5 مارس الجارى.

وقال الدكتور محمد رضا عوض، أستاذ الروماتيزم والطب الطبيعى بجامعة الأزهر، ورئيس الجمعية والمؤتمر ، أن المؤتمر يناقش 40 بحثا جديدا فى 10 جلسات علمية تشمل الجديد فى تشخيص وعلاج آلام الظهر والرقبة واستعراض وسائل التشخيص والعلاج من وسائل جراحية وعلاجية سواء بالجراحة أو بدون الجراح وباستعمال أحدث التقنيات الحديثة فى علاج الألم.

جدير بالذكر أن المؤتمر سيعقد ورش عمل عن أمراض العمود الفقرى الالتهابية ويناقش رئيس المؤتمر والدكتور باسل الزرقانى أستاذ الروماتيزم بجامعة القاهرة عضو الجمعية العالمية لأمراض التهاب العمود الفقرى الجديد فى تشخيصه وعلاجه.

وقال الدكتور محمد رضا عوض أن المؤتمر يعقد ندوة لمرضى آلام الظهر يلقى فيها الدكتور محمد رضا محاضرة عن آلام الظهر وأسبابها وكيفية تجنبها وأحدث الطرق التشخيص والعلاج.