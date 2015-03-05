لحواء.. احذرى الأشعة التشخيصية تهدد حملك

أشعة الصبغة محظورة فى فترة الحمل

أشعة العظام تهدد استمرار الحمل

هناك العديد من المخاطر الصحية، التى تتعرض لها المرأة فى فترة الحمل، وقد تمثل تهديدا قويا على استمراره وسلامة الجنين.>الدكتور عطية ابو النجا استشارى أمراض النساء والولادة، يوضح أن تعرض المرأة فى فترة الحمل للأشعة التشخيصية، يمثل خطرا كبيرا على حملها، ومن أخطرها أشعة الصبغة، حيث تعد المادة المستخدمة فى تلك الأشعة من أخطر المواد التى يمكن أن يتعرض لها الجنين، وتؤدى إلى إصابته بالتشوهات الخلقية وقد تؤدى إلى إجهاضه.>والنوع الآخر من الفحوصات التى يحذر منها أبو النجا، هى أشعة العظام والمعروفة بـ"الإكس راى"، وعلى الرغم من أن ضررها يقل نسبيا عن أشعة الصبغة، إلا أنها قد تهدد بشكل صريح استمرار الحمل أو زيادة فرص تعرض الجنين للتشوهات الخلقية.

لذا يحذر أبو النجا بضرورة أخبار الطبيب المعالج والمتابع للحمل، فى حالة خضوع السيدة لأى من تلك الأشعة فى بداية الحمل، أو فى أى مرحلة من مراحله، حتى يتمكن من اتخاذ الخطوات السريعة للكشف عن حجم الضرر الذى تعرض لها الجنين جراء تلك الفحوصات.

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