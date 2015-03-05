إصابة طالبة فى تصادم سيارتين برأس البر.. والنيابة تخلى سبيل السائقين بكفالة

باشر وليد عبد الرازق، مدير نيابات مركز دمياط ورأس البر، التحقيق مع سائقين تسببا فى إصابة "روان .م" 13 سنة طالبة بإصابات بالغة، بعدما اصطدما بسيارتيهما حال سيرهما فى اتجاهين متناقضين وانحرفا باتجاه المارة فى الواقعة المحرر بها المحضر رقم 407 جنح رأس البر لسنة 2015، وأخلت سبيل المتهمين مؤقتا بضمان مالى 30 ألف جنيه.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارتين وانتداب المعمل الجنائى والطب الشرعى للكشف على المصابة، وإعداد تقارير فنيه وطبية خاصة بالواقعة وظروفها وملابساتها وصلاحية السيارتين والفرامل وتقدير التلفيات .

وطلبت النيابة تحريات المباحث عن حالة الضوء والرؤية والمارة وقت وقوع الحادث وتوفير العلاج المناسب للمصابة وإعداد تقارير طبية بحالتها.