أخبار عاجلة

محافظ دمياط يبحث قرار غلق المقاهي مع النواب -
تشكيل لجنة لتسهيل إنهاء الإجراءات أراضي المستثمرين بسوهاج -
«المصريين الأحرار» يكرم الأطباء والصيادلة المشاركين في القوافل الطبية -
«صحة البرلمان»: قانون التأمين الصحي الجديد أمامه 10 سنوات لتطبيقه -
محافظ دمياط يبحث آلية تسديد مديونيات المخابز -
بالفيديو.. الأهلي يوضح موقفه من لائحة كأس مصر: حاجة غريبة جدًا -
فيديو| أحمد الشيخ: أنا أكثر شخص حزين على ضياع ركلة الجزاء أمام الأهلي -
اليوم.. أولى جلسات محاكمة فرد أمن مدرسة دولية متهم بهتك عرض طفل -
أضرار وفوائد الكافيين -
عبد الغفار يطالب بتوسيع دائرة تبادل المعلومات العربية حول الكيانات الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة طالبة فى تصادم سيارتين برأس البر.. والنيابة تخلى سبيل السائقين بكفالة

Google+ Print
إصابة طالبة فى تصادم سيارتين برأس البر.. والنيابة تخلى سبيل السائقين بكفالة إصابة طالبة فى تصادم سيارتين برأس البر.. والنيابة تخلى سبيل السائقين بكفالة
باشر وليد عبد الرازق، مدير نيابات مركز دمياط ورأس البر، التحقيق مع سائقين تسببا فى إصابة "روان .م" 13 سنة طالبة بإصابات بالغة، بعدما اصطدما بسيارتيهما حال سيرهما فى اتجاهين متناقضين وانحرفا باتجاه المارة فى الواقعة المحرر بها المحضر رقم 407 جنح رأس البر لسنة 2015، وأخلت سبيل المتهمين مؤقتا بضمان مالى 30 ألف جنيه.

كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على السيارتين وانتداب المعمل الجنائى والطب الشرعى للكشف على المصابة، وإعداد تقارير فنيه وطبية خاصة بالواقعة وظروفها وملابساتها وصلاحية السيارتين والفرامل وتقدير التلفيات .

وطلبت النيابة تحريات المباحث عن حالة الضوء والرؤية والمارة وقت وقوع الحادث وتوفير العلاج المناسب للمصابة وإعداد تقارير طبية بحالتها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365