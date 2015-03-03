بالصور.. محافظ أسوان يترأس حملة لإزالة التعديات المخالفة على النيل
ترأس اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، حملة إزالة التعديات على نهر النيل بكورنيش مدينة أسوان، والتى شنتها إدارة حماية النيل التابعة لوزارة الرى، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان، ومديرية أمن أسوان، وتستمر لمدة شهر.إعلان - Ads إعلان - Ads
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>وأكد محافظ أسوان، أن الحملة تأتى تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء بإزالة التعديات على نهر النيل والحفاظ على حرمة النيل الذى يعد شريان الحياة فى مصر، وحمايته أيضاً من مخاطر التلوث التى تحيط به، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد المواطنين على وصول مياه شرب نقية لهم.
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> محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى
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جانب من الحملة
>وأكد محافظ أسوان، أن الحملة تأتى تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء بإزالة التعديات على نهر النيل والحفاظ على حرمة النيل الذى يعد شريان الحياة فى مصر، وحمايته أيضاً من مخاطر التلوث التى تحيط به، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد المواطنين على وصول مياه شرب نقية لهم.
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الحملة تتمكن من إزالة التعديات على كورنيش أسوان
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محافظ أسوان خلال ترأسه الحملة
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جانب من أعمال الإزالة
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محافظ أسوان يتابع مع المسئولين نتائج سير الحملة
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إزالة الأكشاك المخالفة بكورنيش نيل أسوان
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> محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى