أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ أسوان يترأس حملة لإزالة التعديات المخالفة على النيل

Google+ Print
ترأس اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، اليوم، الثلاثاء، حملة إزالة التعديات على نهر النيل بكورنيش مدينة أسوان، والتى شنتها إدارة حماية النيل التابعة لوزارة الرى، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة أسوان، ومديرية أمن أسوان، وتستمر لمدة شهر.
>
>جانب من الحملة - 2015-03 - اليوم السابع
>
>

جانب من الحملة


>وأكد محافظ أسوان، أن الحملة تأتى تنفيذاً لتكليفات مجلس الوزراء بإزالة التعديات على نهر النيل والحفاظ على حرمة النيل الذى يعد شريان الحياة فى ، وحمايته أيضاً من مخاطر التلوث التى تحيط به، لافتاً إلى أن ذلك سيساعد المواطنين على وصول مياه شرب نقية لهم.
>
>الحملة تتمكن من إزالة التعديات على كورنيش أسوان - 2015-03 - اليوم السابع
>
>

الحملة تتمكن من إزالة التعديات على كورنيش أسوان


>
>محافظ أسوان خلال ترأسه الحملة - 2015-03 - اليوم السابع
>
>

محافظ أسوان خلال ترأسه الحملة


>
>جانب من أعمال الإزالة - 2015-03 - اليوم السابع
>
>

جانب من أعمال الإزالة


>
>محافظ أسوان يتابع مع المسئولين نتائج سير الحملة- 2015-03 - اليوم السابع
>
>

محافظ أسوان يتابع مع المسئولين نتائج سير الحملة


>
>إزالة الأكشاك المخالفة بكورنيش نيل أسوان - 2015-03 - اليوم السابع
>
>

إزالة الأكشاك المخالفة بكورنيش نيل أسوان


>
>محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى - 2015-03 - اليوم السابع
>
> محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب