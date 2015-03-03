محافظ أسيوط: لا مكان لفاسد فى الجهاز التنفيذى ومكتبى مفتوح للجميع

المحافظ خلال اجتماعه بالصحفيين

قال المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، إنه لا مكان لفاسد بيننا فى الجهاز التنفيذى وقادرين على إحداث التغيير والتنمية الحقيقية، وهذا هو الدور المنوط بى وبجميع المحافظين تنفيذه ومن لم يتمكن منا من تحقيق هذا الهدف فأولى به أن يطلب إعفاءه من المهمة المكلف بها، مطالبا الجميع بالتكاتف ومحاربة الفساد والمشاركة فى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة لمواطنى أسيوط فى كافة المجالات، جاء ذلك خلال لقائه بالصحفيين والإعلاميين ومراسلى الصحف القومية والحزبية والمستقلة بحضور جمال عباس سكرتير عام المحافظة.

وأكد على ترحيبه الشديد لتلقى شكاوى المواطنين وطلباتهم وحلها بالتنسيق مع الجهاز التنفيذى، مشيرا إلى أن مكتبه مفتوح للجميع وحل مشاكل النظافة ومياه الشرب والصرف الصحى من ضمن الأولويات، بالإضافة إلى تشجيع المشروعات الصغيرة وتدريب العمالة والحرفيين على المهن المختلفة وإتاحة فرص العمل لهم بالمناطق الصناعية والمشروعات القومية.

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مراسلو الصحف والمواقع الإلكترونية

وعن التواصل مع الصحفيين والإعلاميين أكد محافظ أسيوط سرعة الرد على جميع المشكلات والتقارير المنشورة بمختلف وسائل الإعلام والتى تهم المواطنين فى الدرجة الأولى، ووضع الحلول لها من خلال التواصل المباشر مع جميع القيادات مصدرا تعليماته لجميع قيادات المحافظة للتعاون مع الصحفيين والإعلاميين فى حل كل ما يعرض من مشاكل والاستجابة السريعة لها للتخفيف عن كاهل المواطنين وتفعيل أداء الجهاز التنفيذى قائلا: "أرحب بالنقد البناء"، الذى يعلى من شأن المجتمع يبنى ولا يهدم.

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الصحفيون خلال اجتماعهم بمحافظ أسيوط ياسر الدسوقى

وأشار إلى ترحيبه بتقديم أى صحفى لمشكلة ما تعانى منها فئة معينة أو منطقة، محاولا من خلال هذا الطرح وضع مقترحات للمساهمة فى حلها وسوف يتخذ على الفور القرار المناسب، لأن هذا يعتبر مساهمة حقيقية من الإعلام فى إعلاء شأن المحافظة.

وعرض الصحفيون خلال الاجتماع بعض المشكلات العامة التى تهم المواطنين ومنها تطوير إدارات خدمة المواطنين والخدمات الجماهيرية بجميع الوحدات المحلية بقرى ومراكز المحافظة، بالإضافة إلى فتح مجالات الاستثمار بالمحافظة وتطوير المناطق الصناعية وتنميتها.

وأكد المحافظ استمرار جولاته المفاجئة على قرى ومراكز المحافظة وجميع القطاعات بالمحافظة لمتابعة أداء التنفيذيين والاطمئنان على وصول الدعم لمستحقيه ورفع المعاناة عن الأسر الفقيرة.

وفى نهاية اللقاء أعلن المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط عن توجيه خطابات شكر لـ8 من مستشارين المحافظة لانتهاء أعمالهم التى تم تكليفهم بها خلال الفترة السابقة، وأوضح أنه يسعى للاستعانة بالكفاءات من القيادات الشابة فى المحليات وإكسابهم الخبرة من خلال تأهيلهم وتدريبهم على النهوض بالجهاز التنفيذى وتطوير العمل الإدارى بالوحدات المحلية، منوها إلى أن الفترة الحالية تحتاج إلى الشباب والكفاءات لتحقيق سياسة الدولة فى تنفيذ المشاريع القومية والخدمية والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين.