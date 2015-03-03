عبور 39 سفينة قناة السويس اليوم بحمولة 2,3 مليون طن

عبرت قناة السويس اليوم الثلاثاء، 39 سفينة بحمولة قدرها 2مليون و321 ألف طن سفن بضائع صب من الاتجاهين.

وقال طارق حسنين، المتحدث الإعلامى للهيئة، إن قافلة الشمال شهدت عبور 20 سفينة بحمولة قدرها مليون و89 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الدينماركية mliy macrsk بحمولة قدرها 171 ألف طن قادمة من بلجيكا ومتجهة إلى سنغافورة.

وعبرت 19 سفن من اتجاه الجنوب بحمولة قدرها مليون و232 ألف طن، وأن أكبر حمولة كانت من نصيب سفينة الحاويات الألمانية msclitorno بحمولة قدرها 157 ألف طن قادمة من سنغافورة ومتجهة إلى ميناء بورسعيد.