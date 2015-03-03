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ماراثون دراجات نارية ينطلق من الإسكندرية إلى القاهرة لتنشيط السياحة

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ماراثون دراجات نارية ينطلق من الإسكندرية إلى القاهرة لتنشيط السياحة ماراثون دراجات نارية ينطلق من الإسكندرية إلى القاهرة لتنشيط السياحة
تنظم رابطة راكبى الدراجات النارية بالإسكندرية ماراثون لأعضاء الرابطة يوم الجمعة المقبل ينطلق من منطقة كوبرى ستانلى إلى فيستيڤال سيتى مول بالتجمع الخامس على أن يتم المبيت والاتجاه إلى أهرامات الجيزة والعودة منها إلى الإسكندرية.

وأوضح شريف ماهر أحد أعضاء الرابطة أن الهدف من الماراثون هو تنشيط وتشجيع السياحة وأن يكون رسالة للجميع أن بالفعل هى بلد الأمن والأمان، وكذلك محاولة الخروج عن المألوف واستخدام الدراجات النارية كوسيلة مواصلات بديلة للسيارات .

وأضاف أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية حيث إن المشاركين بالماراثون يتجاوز ١٦٠ شخصا بالإضافة إلى نحو ٤٠ مرافقا للمشاركين بالماراثون سيتم توفير سيارات لنقلهم بالتزامن مع الماراثون، كما سيتم توفير سيارتين مخصصتين للأعطال بالإضافة إلى سيارة إسعاف وسيارة تصوير سينمائى لتسجيل الماراثون لحظة بلحظة .

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مصر 365

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