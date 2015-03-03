بدء جلسة محاكمة "بديع" و190 آخرين بقضية "اقتحام قسم العرب ببورسعيد"

قدم ممثل النيابة العامة، 3 أسطوانات مدمجة، مؤكدًا أنها تتضمن أعمالًا تحريضية خاصة بالمتهمين محمد بديع وصفوت حمودة حجازى ومحمد محمد البلتاجى، ودفاع المتهمين يعترض على الأسطوانات ويطلب مشاهدتها.

جاء ذلك عقب بدء محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة "اليوم الثلاثاء" لاستكمال سماع مرافعات الدفاع، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة العرب" فى بورسعيد.

>ويحاكم فى القضية، كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى عضو مجلس الشعب المنحل، وصفوت حجازى، وأكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى السابق، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب السابق وآخرون.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى عبادة، المحامى العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية، أحالت الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، وآخرين للمحاكمة الجنائية على ذمة قضية أحداث اقتحام قسم شرطة العرب، وبلغ عدد المتهمين المحبوسين 74 متهمًا من أصل 191 يحاكمون فى القضية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، ارتكاب جرائم التحريض على اقتحام قسم شرطة "العرب" ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذى أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من ضباط وأفراد القسم، وذلك بالتزامن مع فض اعتصام رابعة.