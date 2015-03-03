وزير يمنى: الجامعة العربية وجهت دعوة للرئيس هادى لحضور القمة العربية

التقى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، اليوم، وزير حقوق الإنسان فى اليمن عز الدين الأصبحى، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع فى اليمن وترتيبات الوزارى العربى المقرر الأسبوع المقبل وتحضيرات القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجارى.

وقال الوزير اليمنى، فى تصريحات للصحفيين، إن لقاءه مع الأمين العام ارتكز بشكل أساسى على تطورات الأوضاع فى اليمن، خاصة أن اليمن يعانى أوضاعا إنسانية كارثية، مضيفا أن تلك التطورات ستكون فى صدارة جدول أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورته الـ143 الأسبوع المقبل، وكذلك أمام القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجارى فى مصر، موضحا أنه تم توجيه الدعوة للرئيس اليمنى عبد ربه هادى لحضورها.

وفى رده على سؤال حول دور الجامعة العربية إزاء الوضع فى اليمن قال الأصبحى إن الجامعة منخرطة بجدية وإيجابية فى القضية اليمنية من أجل استعادة المسار السياسى بين الأطراف المختلفة، معربا عن أمله فى أن يشمل هذا الاهتمام أيضا مواجهة الوضع الإنسانى الكارثى فى اليمن، وأكد الأصبحى أهمية الدور العربى إزاء الأزمة اليمنية، خاصة أن القضية اليمنية تكتسب بعدا قوميا وقد أكد الأمين العام خلال اللقاء أنها ستكون فى صدارة أعمال الوزارى العربى والقمة العربية المقبلة، مشددا على أنه لا يمكن الخروج من حالة الانسداد السياسى التى يعانيها اليمن إلا من خلال توافق وطنى ودعم عربى كبير.