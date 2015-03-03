أخبار عاجلة

خاص مع سيف: الحلقة الكاملة - الثلاثاء 04 إبريل 2017 -
حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 5/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

وزير يمنى: الجامعة العربية وجهت دعوة للرئيس هادى لحضور القمة العربية

Google+ Print
وزير يمنى: الجامعة العربية وجهت دعوة للرئيس هادى لحضور القمة العربية وزير يمنى: الجامعة العربية وجهت دعوة للرئيس هادى لحضور القمة العربية
التقى الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربى، اليوم، وزير حقوق الإنسان فى اليمن عز الدين الأصبحى، حيث بحث الجانبان تطورات الأوضاع فى اليمن وترتيبات الوزارى العربى المقرر الأسبوع المقبل وتحضيرات القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجارى.

وقال الوزير اليمنى، فى تصريحات للصحفيين، إن لقاءه مع الأمين العام ارتكز بشكل أساسى على تطورات الأوضاع فى اليمن، خاصة أن اليمن يعانى أوضاعا إنسانية كارثية، مضيفا أن تلك التطورات ستكون فى صدارة جدول أعمال اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية فى دورته الـ143 الأسبوع المقبل، وكذلك أمام القمة العربية المرتقبة نهاية الشهر الجارى فى ، موضحا أنه تم توجيه الدعوة للرئيس اليمنى عبد ربه هادى لحضورها.

وفى رده على سؤال حول دور الجامعة العربية إزاء الوضع فى اليمن قال الأصبحى إن الجامعة منخرطة بجدية وإيجابية فى القضية اليمنية من أجل استعادة المسار السياسى بين الأطراف المختلفة، معربا عن أمله فى أن يشمل هذا الاهتمام أيضا مواجهة الوضع الإنسانى الكارثى فى اليمن، وأكد الأصبحى أهمية الدور العربى إزاء الأزمة اليمنية، خاصة أن القضية اليمنية تكتسب بعدا قوميا وقد أكد الأمين العام خلال اللقاء أنها ستكون فى صدارة أعمال الوزارى العربى والقمة العربية المقبلة، مشددا على أنه لا يمكن الخروج من حالة الانسداد السياسى التى يعانيها اليمن إلا من خلال توافق وطنى ودعم عربى كبير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور)

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

«الفقدان.. مصر والحداثة».. فيلم وثائقي تعرضه قناة «الغد»

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب

خاص مع سيف - أحمد مجاهد: الحكام المصريين هم أحسن الحكام في إفريقيا والعرب