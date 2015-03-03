إيران: استخدمنا سلاحا جديدا بمناورة الرسول الأعظم وقادرون على إغلاق "هرمز"

كشف قائد السلاح البحرى فى الحرس الثورى الإيرانى الأدميرال على فدوى، أن الحرس الثورى استخدام سلاحا استراتيجيا فى مناورة الرسول الأعظم 9 الأخيرة التى قام بها فى مضيق باب المندب فى الخليج، بإمكانه أن يغير معادلات القوى، على حد قوله.

وأضاف فى حوار لقناة العالم الإيرانية أن هذا السلاح خاص ومؤثر فى الحروب البحرية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن بعض المعلومات عنه فى المستقبل، وصرح بأن الأمريكيين لا يستطيعون حتى تخمين قدرات ونوعية هذا السلاح واستخداماته، وكيف يتم إطلاقه، معربا عن أمله فى ألا يتعرف الأمريكيون على ذلك بعد أن يكونوا قد تم استهدافهم به.

وأكد قائد السلاح البحرى فى الحرس الثورى الإيرانى على فدوى، على قدرة الحرس الثورى على إغلاق مضيق هرمز إذا تطلب الأمر، قائلا "لدينا القدرة الكافية لإبقاء مضيق هرمز مفتوحا لنا ولجميع دول المنطقة من جيراننا المسلمين.

وحمّل قائد الحرس الثورى الإيرانى الولايات المتحدة الأمريكية مسئولية أى خلل فى أمن منطقة مضيق هرمز، وقال إن مضيق هرمز إذا تم إغلاقه فإن السبب هم الأمريكان، مؤكدا، نعد بالحفاظ على أمن مضيق هرمز وبإبقائه مفتوحا من أجل إمدادات الطاقة إلى العالم باعتباره واجبا شرعيا، على حد تعبيره.

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