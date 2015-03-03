وزارة التعليم تطالب بالتحفظ على 3 مدارس جديدة تابعة للإخوان

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة طالبت من الجهات المختصة التحفظ على 3 مدارس جديدة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا الـ"3 مدارس الجديدة المطلوب التحفظ عليها كيانات مستقلة ولها ميزانيات خاصة بها".

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تشكيل لجنة من مسئولى مجالس مدارس مجموعة 30 يونيو بديوان عام وزارة التربية والتعليم لمراجعة الموقف المالى لجميع المدارس المتحفظ عليها على مستوى الـ"83 مدرسة" بـ"16 محافظة".

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أن محمود وهدان رئيس مجموعة مدارس 30 يونيو، قرر تشكيل لجان إدارية ومالية وأمنية لمراجعة موقف المدارس وبحث ملفاتها، لافتا إلى أنه تم تفعيل الكتب الدورية، بالإضافة إلى متابعة الأبنية التعليمية لحال المبانى والمنشآت وتأهيل المعلمين بمعرفة المركز القومى للبحوث التربوية، وأيضا إعداد بيان بعدد العاملين والطلاب بالمدارس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

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