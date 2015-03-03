أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة التعليم تطالب بالتحفظ على 3 مدارس جديدة تابعة للإخوان

Google+ Print
وزارة التعليم تطالب بالتحفظ على 3 مدارس جديدة تابعة للإخوان وزارة التعليم تطالب بالتحفظ على 3 مدارس جديدة تابعة للإخوان
كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة طالبت من الجهات المختصة التحفظ على 3 مدارس جديدة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا الـ"3 مدارس الجديدة المطلوب التحفظ عليها كيانات مستقلة ولها ميزانيات خاصة بها".

وأضاف المصدر فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تشكيل لجنة من مسئولى مجالس مدارس مجموعة 30 يونيو بديوان عام وزارة التربية والتعليم لمراجعة الموقف المالى لجميع المدارس المتحفظ عليها على مستوى الـ"83 مدرسة" بـ"16 محافظة".

وأشار المصدر فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أن محمود وهدان رئيس مجموعة مدارس 30 يونيو، قرر تشكيل لجان إدارية ومالية وأمنية لمراجعة موقف المدارس وبحث ملفاتها، لافتا إلى أنه تم تفعيل الكتب الدورية، بالإضافة إلى متابعة الأبنية التعليمية لحال المبانى والمنشآت وتأهيل المعلمين بمعرفة المركز القومى للبحوث التربوية، وأيضا إعداد بيان بعدد العاملين والطلاب بالمدارس التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.


>وزارة التعليم تطالب واضعى امتحانات الثانوية العامة بالابتعاد عن الأسئلة السياسية.. وتؤكد: 483 ألف طالب سجلوا استماراتهم إلكترونيا.. المركز القومى للامتحانات: 85% من التلاميذ تتوافر فيهم قيم المواطنة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365