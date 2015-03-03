أمن سوهاج: تأمين تنفيذ 37 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بالمحافطة

أكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، فى تصريح لليوم السابع، أنه فـى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلى تقديم المساعدة اللازمة فـى تنفيذ كافة الأحكام والقرارات القضائية والإدارية، حفاظاً على هيبة الدولة، وتأكيداً لسيادة القانون، تمكنت القوات من تأمين تنفيذ 37 قرارا إداريا بدائرة المديرية، بإشراف مساعدى المدير للأمن وقطاعى الشمال والجنوب.

وأضاف مدير أمن سوهاج أنه تم تأمين تنفيذ 10 حالات تعدى على الأراضى الزراعية، فى مركز شرطة جهينة، وتأمين تنفيذ "1" قرار وحدة محلية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 502 إدارى المركز لسنة 2015 .

وتابع أنه تم تأمين تنفيذ 14 حالة تعدى على الأراضى الزراعية فى مركز شرطة سوهاج، كما تم تأمين تنفيذ "3" حالات تعدى على أملاك الدولة، وتحرر عن ذلك المحضرين رقمى 1378، 1379 إدارى المركز لسنة 2015 .

وأكد اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج تأمين تنفيذ "7" حالات تعدى على منافع النيل، فى مركز شرطة البلينا، وتأمين تنفيذ "2" حالات تعدى على منافع الرى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1276 إدارى المركز لسنة 2015 .

وقال إن جهود المديرية ما زالت مستمرة لتنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظــة، خاصة التعديات على أملاك الدولة ومنافع الرى والصرف والتى صدرت بها قرارات من قبل الجهات المعنية.

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