الأردن يستقبل 128 لاجئا سوريا خلال الثمانى والأربعين ساعة الماضية

استقبلت قوات حرس الحدود الأردنية، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 128 لاجئا سوريا جديدا، من مختلف الفئات العمرية ومن كلا الجنسين، وقامت بتأمينهم بالاحتياجات الضرورية ونقلهم إلى مخيمات اللاجئين المعدة لاستقبالهم.

ووفقا لبيان صادر عن مديرية التوجيه المعنوى التابعة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الثلاثاء ، قدمت كوادر الخدمات الطبية الملكية الرعاية الصحية والعلاجات الضرورية للمرضى من اللاجئين.

وكان قاسم المهيدات محافظ المفرق قد أعلن أمس الأول الأحد أن أعداد السوريين المتواجدين فى المحافظة بما فيهم لاجئو مخيم الزعترى (أكبر مخيمات اللجوء فى البلاد) هو 288 ألفا و105 لاجيء أى ما يفوق نسبة 88 % من عدد السكان المحليين فيها والذين يبلغ عددهم 326 ألفا و651 شخصا، مشيرا إلى أن تأثير التواجد السورى فى المفرق انعكس على جميع القطاعات كالصحة والتعليم والبيئة والعقارات كما هو الحال فى باقى المحافظات.

وتعتبر الأردن من أكثر الدول المجاورة لسوريا استقبالا للاجئين منذ بداية الأزمة هناك، وذلك لطول حدودهما المشتركة التى تصل إلى 378 كم والتى تشهد حالة استنفار عسكريا وأمنيا من جانب السلطات الأردنية عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضيها.

ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 وحتى الآن ما يزيد على 640 ألف لاجيء سورى حسبما أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيما يقدر المسئولون الأردنيون عدد السوريين بنحو مليون و400 ألف سورى.