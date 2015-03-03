دراسة: "مكسرات السودانى" تحميك من أمراض القلب والسكتة الدماغية

السودانى هو أكثر المكسرات المتوفرة فى جميع دول العالم نظرا لسعره الزهيد، وكشفت مؤخرا دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة فاندر بيلت الأمريكية، أن تناول المسكرات وحتى الأنواع رخيصة الثمن مثل السودانى قد يحد من خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتة الدماغية والموت المبكر.

وتابع الباحثون أن المكسرات المملحة لا تساهم فى التمتع بهذه الفوائد الصحية الرائعة، لافتين أن تناول المكسرات دون أى إضافات يحد من خطر الوفاة بأمراض القلب المختلفة، لافتين أن السودانى قد يعد أحد الوسائل الاقتصادية الرائعة لتعزيز صحة القلب بسبب سعره الزهيد.

وشملت الدراسة 72 ألف شخص من ذوى الدخل المنخفض داخل الولايات المتحدة الأمريكية، و134 ألف رجل وامرأة فى الصين، وكان الرجال أكثر إقبالاً على تناولها مقارنة بالنساء، وكشفت النتائج أن تناول المسكرات ساهم فى الحد من خطر الوفاة بأمراض القلب وكذلك انخفضت الوفيات الناجمة عن مرض السكرى والسرطان.

جاءت هذه النتائج بالمجلة الطبية "JAMA Internal Medicine"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الثانى من شهر مارس الجارى.

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