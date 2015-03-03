مصرع سيدة فى حريق منزلها بالإسكندرية

لقيت سيدة مصرعها اليوم الثلاثاء، فى حريق منزلها بالإسكندرية.>تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من قسم ثان المنتزه يفيد باندلاع حريق فى شقة بعقار كائن بشارع النحيلة منطقة المعمورة البلد.

انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإطفائها، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقه بالطابق الأول بالعقار المشار إليه، مما أدى لاحتراق بعض محتوياتها ووفاة قاطنة الشقة المدعوة "زينب.م.ص" 80 سنة ربة منزل.

وبسؤال نجلها خميس السيد حسن 49 سنة عامل مقيم بذات العقار أقر بأنه أثناء قيام والدته بإعداد الطعام باستخدام موقد بوتاجاز صغير الحجم حدث تسرب للغاز، مما أدى لاشتعال النيران بالشقة ووفاة والدته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها.

تم نقل جثة المتوفاة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة.