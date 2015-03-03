أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع سيدة فى حريق منزلها بالإسكندرية

Google+ Print
مصرع سيدة فى حريق منزلها بالإسكندرية مصرع سيدة فى حريق منزلها بالإسكندرية
لقيت سيدة مصرعها اليوم الثلاثاء، فى حريق منزلها بالإسكندرية.
>تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من قسم ثان المنتزه يفيد باندلاع حريق فى شقة بعقار كائن بشارع النحيلة منطقة المعمورة البلد.

انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية، وتمت السيطرة على النيران وإطفائها، وبالفحص تبين نشوب حريق بشقه بالطابق الأول بالعقار المشار إليه، مما أدى لاحتراق بعض محتوياتها ووفاة قاطنة الشقة المدعوة "زينب.م.ص" 80 سنة ربة منزل.

وبسؤال نجلها خميس السيد حسن 49 سنة عامل مقيم بذات العقار أقر بأنه أثناء قيام والدته بإعداد الطعام باستخدام موقد بوتاجاز صغير الحجم حدث تسرب للغاز، مما أدى لاشتعال النيران بالشقة ووفاة والدته، ولم يتهم أحدا بالتسبب فى وفاتها.

تم نقل جثة المتوفاة لمشرحة الإسعاف، وتحرر المحضر إدارى قسم ثان المنتزه، وجار العرض على النيابة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365