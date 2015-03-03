ضبط 3 سائقين من أتوبيسات المدارس يقودون تحت تأثير المخدر بالقاهرة الكبرى

قامت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء مصطفى درويش مدير المرور، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى والصحة والتربية والتعليم، بشن حملات مرورية لرصد متعاطى المواد المخدرة من سائقى أتوبيسات المدارس، للحد من الحوادث المرورية التى تتسبب فيها القيادة تحت تأثير المخدر، حفاظًا على سلامة الطلاب، وتم إجراء تحليل طبى لعدد من السائقين، وتم ضبط 3 حالات إيجابية من بينها.

وقامت الإدارة العامة للمرور بشن حملات مرورية مُكبرة بمختلف المحافظات، للكشف عن متعاطى المواد المخدرة من قائدى أتوبيسات المدارس، للحد من الحوادث المرورية التى تتسبب فيها القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، حفاظاً على سلامة وأمن الطلاب.

وأسفرت مجهودات الحملة بنطاق محافظات (القاهـرة – الجيـزة – القليوبية) عن تحقيق النتائج التالية بمديرية أمن القاهرة تم فحص 5 حالات بدائرة حلوان، وأسفرت عن ضبط حالة واحدة ثبُت تعاطيه للمواد المخدرة، وبمديرية أمن الجيزة تم فحص حالة واحدة بدوائر مناطق (كرداسة، الشيخ زايد، أكتوبر)، وأسفرت عن ضبط حالة واحدة ثبُت تعاطيه للمواد المخدرة .

وفى مديرية أمن القليوبية تم فحص حالة واحدة بدائرة حلوان (الخصوص)، وأسفرت عن ضبط حالة واحدة ثبُت تعاطيه للمواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه كافة المخالفين.