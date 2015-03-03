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البترول: لا يوجد أى توجه لرفع أسعار الغاز للمنازل

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البترول: لا يوجد أى توجه لرفع أسعار الغاز للمنازل البترول: لا يوجد أى توجه لرفع أسعار الغاز للمنازل
أكد المهندس أمل العليمى، رئيس شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد)، أن الغاز الطبيعى للمنازل لم تطرأ عليها أى زيادات منذ قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر فى الأول من مايو 2014 الذى حدد شرائح الاستهلاك الأولى حتى 25 مترا مكعبا بسعر 40 قرشاً لكل متر، والثانية ما يزيد عن 25 وحتى 50 مترا بسعر 100 قرش لكل متر والشريحة الثالثة ما يزيد على 50 مترا مكعب بسعر 150 قرشاً لكل متر، مؤكداً أنه لا يوجد حالياً أى توجه لزيادة أسعار الغاز للمنازل.

وأوضح العليمى أنه على سبيل المثال فى حالة استهلاك العميل لكمية 45 مترا مكعبا من الغاز شهرياً يتم محاسبته على الـ25 مترا الأولى بسعر 40 قرشاً للمتر وعلى الـ20 متراً الأخرى بسعر جنيه واحد للمتر، بالإضافة إلى مصروفات التحصيل ومتابعة الأجهزة والدمغات، وطمأن المستهلكين على أنه فى حالة تعذر تسجيل قراءات الاستهلاك لعدة أشهر يتم قسمة إجمالى الاستهلاك على عدد شهور المحاسبة ويتم تطبيق شرائح الاستهلاك على كمية الاستهلاك المحددة لكل شهر على حدة حتى لا يتم محاسبة المستهلك على إجمالى استهلاك الشهور مرة وحدة وإخضاعه للشريحة الأعلى.

وأوضح رئيس الشركة أن هناك أكثر من طريقة متاحة لمستهلكى الغاز للإبلاغ عن قراءة العداد عن طريق الكشاف أو الاتصال على أرقام التليفونات الخاصة بكل منطقة استهلاك الموجودة خلف الفاتورة أو تسجيل القراءة على موقع الشركة الإلكترونى، وفى حالة وجود أى استفسارات أو شكاوى يتم التوجه إلى مراكز خدمة العملاء أو عن طريق البريد الإلكترونى، وسيتم بحث الشكوى والرد على الاستفسارات فوراً.

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مصر 365

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