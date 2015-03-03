مدير شرطة الكهرباء: ضبط 6963 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

أكد اللواء سامى الميهى، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، أن رجال الإدارة يكثفون جهودهم بالاشتراك وكل مديريات الأمن لضبط الباعة الجائلين والخارجين عن القانون، ممن يعملون على سرقة التيار الكهربائى من أعمدة الإنارة، لعمل وصلات كهربائية غير قانونية مثل التى يقوم بها الباعة الجائلون وبعض المتاجر والمحال والعقارات المخالفة.

وأشار مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع" إلى أن الحملات التى تمت خلال 24 ساعة، نجحت فى تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، حيث تم فى مجال قضايا البحث ضبط 24 قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشاركين، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 594 جنحة حبس.

وأضاف اللواء سامى الميهى، أن الحملات نجحت فى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية، من ضبط 6963 قضية سرقة تيار كهربائى، و19 مخالفة شروط التعاقد، وفى مجال التحصيل تم تحصيل 6163 غرامة قضايا سرقات تيار كهربائى، وتحصيل 18 مخالفة شروط التعاقد.