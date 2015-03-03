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إصابة شخصين بطلقات نارية أثناء محاولتهما فض مشاجرة بالإسكندرية

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إصابة شخصين بطلقات نارية أثناء محاولتهما فض مشاجرة بالإسكندرية إصابة شخصين بطلقات نارية أثناء محاولتهما فض مشاجرة بالإسكندرية
أصيب شخصان بطلقات نارية إثر محاولتهما استخلاص سلاح نارى من يد شخص فى مشاجرة وسط الاسكندرية.

كان تلقى اللواء محمد الشرقاوى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية بلاغاً من مأمور قسم شرطة ثان الرمل يفيد بوجود مشاجرة بشارع وينجت، وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين كل من "علاء.ف.م" 40 سنة صاحب استوديو تصوير مقيم دائرة القسم، و"عبد الحميد ع.م" 57 سنة نجار مسلح مقيم دائرة القسم، بسبب وجود خلافات مالية بينهما قام خلالها الأول بإشهار سلاح نارى محاولاً التعدى على الثانى فتدخل الأهالى وأثناء محاولتهم استخلاص السلاح من يده خرجت منه طلقة أصابت كلا من "محمود.ف.ا" 46 سنة نجار مسلح مقيم دائرة القسم مصاب بجرح تهتكى باليد اليسرى، و"محمد.ر.ع" 38 سنة بدون عمل مقيم دائرة القسم مصاب بجرح تهتكى بأصبع الإبهام الأيسر.

انتقل ضباط وحدة مباحث القسم وتم ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة الأول السلاح النارى المستخدم طبنجة ماركة حلوان - عيار 9 مم - وعدد " 4 " طلقات من ذات العيار المرخصة له بموجب الرخصة رقم 1/176 صادرة من القسم بقصد الدفاع "سارية"، وتحرر جنح قسم ثان الرمل وجارى العرض على النيابة.

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