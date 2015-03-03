حبس 4 من الإخوان متهمين بحرق 9 سيارات خاصة بمهندسى "بترول السويس"

قررت نيابة السويس صباح اليوم الثلاثاء، حبس 4 من أعضاء حركة المقاومة الشعبية الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة حرق 9 سيارات تابعة لمهندسى شركة السويس لتصنيع البترول.

كانت قوات الأمن تمكنت أمس من ضبط المتهمين بعد أن أثبتت التحريات تورطهم بالواقعة وانضمامهم لتنظيم الإخوان الإرهابى ولحركة المقاومة الشعبية المختصة فى حرق السيارات الخاصة والحكومية بالمحافظة.

سقوط 4 إخوان متهمين بحرق سيارات مهندسى "بترول السويس"