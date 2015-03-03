حبس 4 من الإخوان متهمين بحرق 9 سيارات خاصة بمهندسى "بترول السويس"

قررت نيابة السويس صباح اليوم الثلاثاء، حبس 4 من أعضاء حركة المقاومة الشعبية الإرهابية التابعة لتنظيم الإخوان 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة حرق 9 سيارات تابعة لمهندسى شركة السويس لتصنيع البترول.إعلان - Ads إعلان - Ads
>سقوط 4 إخوان متهمين بحرق سيارات مهندسى "بترول السويس"
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كانت قوات الأمن تمكنت أمس من ضبط المتهمين بعد أن أثبتت التحريات تورطهم بالواقعة وانضمامهم لتنظيم الإخوان الإرهابى ولحركة المقاومة الشعبية المختصة فى حرق السيارات الخاصة والحكومية بالمحافظة.
>سقوط 4 إخوان متهمين بحرق سيارات مهندسى "بترول السويس"
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