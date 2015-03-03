وزير الاستثمار: السعودية أكبر مستثمر عربى وعالمى فى مصر

قال أشرف سالمان وزير الاستثمار لصحيفة "الاقتصادية" السعودية ، إن المملكة أكبر مستثمر عربى وعالمى فى مصر ، بما يراوح بين سبعة وثمانية مليارات دولار، فيما المسجل منها فى هيئة الاستثمار المصرية قد يكون فى حدود 5.5 مليار دولار، لكنها لا تشمل استثمارات من خلال بنك التمويل المصرى السعودى، أو المسجلة فى هيئة الرقابة المالية تحت قانون 95 لسنة 92، أو المسجلة فى قطاع البترول.>وأضاف سالمان للصحيفة على هامش مؤتمر "الاستثمار فى مصر والشرق الأوسط" الذى تنظمه شركة المجموعة المالية هيرميس فى دبى، أن حجم المساعدات التى قدمتها دول السعودية والإمارات والكويت، لمصر خلال الـ18 شهرا الأخيرة، بلغ نحو 23 مليار دولار، 7.5 مليار دولار منها من السعودية، 60 فى المائة منهم مواد بترولية، والباقى فى شكل منح وودائع لدى البنك المركزى.

وقال إن السعودية ليست مجرد دولة مدعوة لمؤتمر دعم الاقتصاد المصرى، بل تشارك فى لجنة التنظيم الرئيسية بوزير المالية، مضيفا "السعودية فى قلبنا.. شراكة دائمة.. واستثماراتها فى مصر مشرفة جدا".

وتوقع أن يكون للجانب السعودى مساهمة ضخمة جدا فى مؤتمر شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس الجارى، وأن يكون أكبر وفد مشارك فى المؤتمر، مشيرا إلى أن صالح كامل بمفرده أرسل وفدا يضم 200 مؤسسة وبالتالى سيكون التمثيل على أعلى مستوى.

ونقلت الصحيفة عن سالمان قوله، إن 7.5 مليار دولار مساعدات أخرى خلال فترة 18 شهرا، هى لكل من الإمارات والكويت، موزعة بين منتجات بترولية وودائع فى البنك المركزى ومنح نقدية وقروض.

وقال إن السعودية والإمارات ليستا فقط مدعوتين لحضور مؤتمر شرم الشيخ خلال الشهر الجارى، بل مشاركتين فى التنظيم، حيث إن اللجنة التنفيذية الرئيسية التى يرأسها إبراهيم محلب رئيس الوزراء تضم الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودى، ومن الإمارات الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة الإمارات ورئيس المكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية فى مصر.

وذكر، أنه سيتم توقيع اتفاقيات لمشاريع كبرى من الجانبين السعودى والإماراتى، وأن المستثمرين السعوديين سوف يستهدفون المشاريع العقارية الضخمة المطروحة فى امتداد مارينا فى الساحل الشمالي، والمولات فى موقع فريد جدا فى الشيخ زايد لدى السعوديين اهتمام كبير بها، مبينا أن الجانب السعودى مهتم بمشاريع الطاقة والكهرباء والمطروحة فى المؤتمر، بعد تحرير القطاع والسماح بمشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن من بين الاستثمارات السعودية فى مصر مشروع سيتى ستارز، ومشروع جولدن كوست فى شرم الشيخ وفيه بحيرة تسمى كريستان لاهون دخلت موسوعة جينيس وستكون أكبر بحيرة فى العالم، مبينا أنه تم إنفاق 380 مليون دولار على المشروع حتى الآن لكن تكلفته الإجمالية أكثر من ذلك كثيرا ، وما تم إنجازه فقط 10 فى المائة من المشروع كونه على 7.5 مليون متر مربع.

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