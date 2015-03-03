أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إسرائيل تسمح بإدخال 500 شاحنة بضائع لغزة

Google+ Print
إسرائيل تسمح بإدخال 500 شاحنة بضائع لغزة إسرائيل تسمح بإدخال 500 شاحنة بضائع لغزة
قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السماح بادخال 500 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات لقطاع غزة، من خلال معبر كرم ابو سالم التجارى جنوب شرق القطاع.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع للقطاع فى تصريح صحفى ان الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات .

وأوضح فتوح أنه سيتم السماح بادخال 150 شاحنة محملة بالحصمة (الزلط) الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية ، بالمضافة الى ضخ كميات من المحروقات.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة ، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365