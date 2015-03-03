إسرائيل تسمح بإدخال 500 شاحنة بضائع لغزة

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم السماح بادخال 500 شاحنة محملة بالبضائع والمساعدات لقطاع غزة، من خلال معبر كرم ابو سالم التجارى جنوب شرق القطاع.

وقال رائد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع للقطاع فى تصريح صحفى ان الشاحنات المقرر إدخالها ستكون محملة ببضائع للقطاعين التجارى والزراعى وقطاع المواصلات والمساعدات .

وأوضح فتوح أنه سيتم السماح بادخال 150 شاحنة محملة بالحصمة (الزلط) الخاصة بالبنية التحتية للطرق للمشاريع القطرية ، بالمضافة الى ضخ كميات من المحروقات.

ويعتبر معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجارى الوحيد الذى تدخل منه البضائع والوقود إلى قطاع غزة ، وتغلقه سلطات الاحتلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع.