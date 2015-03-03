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كوريا الجنوبية ترسل قوات خاصة إلى دولة الإمارات

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كوريا الجنوبية ترسل قوات خاصة إلى دولة الإمارات كوريا الجنوبية ترسل قوات خاصة إلى دولة الإمارات
أقام الجيش الكورى الجنوبى حفل وداع اليوم الثلاثاء لـ128 من قوات النخبة، من المنتظر أن يغادروا إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، ليحلوا محل القوة العسكرية المكلفة بتدريب القوات الخاصة الإماراتية.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، أن قائدا بالجيش دعا الجنود إلى المساعدة فى رفع المكانة الوطنية لبلدهم من خلال أداء الواجبات الموكولة إليهم بإخلاص وأن يضعوا فى حسبانهم المهمة الرئيسية لهم كدبلوماسيين عسكريين للدولة.

وقد ظلت قوة "الأخ" ترابط فى الإقليم الشرقى لمدينة "العين" بدولة الإمارات العربية منذ عام 2011، بعد أن فاز اتحاد شركات كورية جنوبية بصفقة بقيمة 20 مليار دولار فى نهاية عام 2009 لبناء مفاعلات نووية فى دولة الإمارات الغنية بالنفط.

يذكر أن الوحدة التى تضم ضباطا فى الجيش مختصين بالعمليات الخاصة وعددا من المختصين بمكافحة الإرهاب ووحدات من نخبة القوات البحرية، من المقرر أن تضطلع بتدريب القوات الخاصة الإماراتية والقيام بتدريبات مشتركة وحماية المواطنين الكوريين الجنوبيين الذين يعيشون هناك فى حال حدوث أى طارئ، وتمتد مهمتها إلى ثمانية أشهر، وفقا للجيش الكورى.

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