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يوسف والى يصل "القضاء العالى" لحضور إعادة محاكمته فى قضية البياضية

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يوسف والى يصل "القضاء العالى" لحضور إعادة محاكمته فى قضية البياضية يوسف والى يصل "القضاء العالى" لحضور إعادة محاكمته فى قضية البياضية
وصل منذ قليل وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، إلى دار القضاء العالى لحضور جلسة محاكمته أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط، وعضوية المستشارين عبد العال سلامة، ومحمد محمود.

يشار إلى أن محكمة النقض قضت بإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات وألغت حكم محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد حسين سالم (غيابيًا) وأحمد عبد الفتاح مستشار وزير الزراعة الأسبق بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونا و86 ألف جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا وعزلهم من وظائفهم.

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