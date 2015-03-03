وزيرا دفاع مصر وروسيا يبحثان اليوم بموسكو التعاون العسكرى بين البلدين

يلتقى بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمبنى وزارة الدفاع الروسية بموسكو، وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو ووزير الدفاع والإنتاج الحربى المصرى الفريق أول صدقى صبحى الذى يزور روسيا حاليا.

وستتركز مباحثات الوزيرين على زيادة أوجه التعاون العسكرى والأمنى، ونقل وتبادل الخبرات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين.

وكان الفريق أول صدقى صبحى قد وصل إلى العاصمة الروسية السبت الماضى على رأس وفد عسكرى رفيع المستوى فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام.

وبجانب المباحثات مع وزير الدفاع الروسى، يلتقى وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول صدقى صبحى مع كبار المسئولين العسكريين فى روسيا .

وتأتى هذه الزيارة فى ضوء تعميق العلاقات الاستراتيجية بين مصر وروسيا، خاصة بعد زيارة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين للقاهرة فى 9 و10 فبراير الماضى ولقائه بالرئيس عبد الفتاح السيسى القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لروسيا فى شهر أغسطس 2014 .

ويرى مراقبون أن هاتين الزيارتين وضعتا أساسا مهما للتفاهم بشأن التعاون المشترك فى العديد من المجالات بين البلدين.

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