مسئول كويتى: نجاح مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادى نجاح للأمة العربية

أكد وكيل وزارة الإعلام الكويتية بالإنابة، فيصل المتلقم، أن نجاح المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، المقرر من 13 إلى 15 مارس الجارى، هو نجاح للأمة العربية جمعاء.

وأضاف فى تصريحات صحفية بالكويت - نتمنى التوفيق والنجاح لمصر قيادة وحكومة وشعبا، ونجاح المؤتمر الاقتصادى المصرى، متوقعا أن تكون هناك مشاركة كبيرة وفعالة من أغلب دول العالم والمؤسسات الاقتصادية بالمؤتمر.

ولفت المتلقم إلى تقديم الكويت الدعم الكامل لمصر قائلا: كل الدعم لأشقائنا فى مصر لتعود إلى ريادتها وقوتها الاقتصادية، وإلى مكانتها العربية والعالمية، وأشار إلى أن العلاقات الكويتية المصرية علاقات متميزة فى كل الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، والشعبية أيضا.

وشدد المتلقم، على أن دولة الكويت، أميرا وحكومة وشعبا، تساند مصر فى إنجاح المؤتمر قائلا "أعتقد أن دور العلاقات المصرية الكويتية بقيادة صاحب السمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وأخيه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف تؤتى ثمارها لإنجاح المؤتمر الاقتصادى المصرى، موضحا أن الدعم الكامل الذى تقدمه دولة الكويت للشقيقة مصر، جزء من العلاقات المتميزة التى تربط الدولتين.