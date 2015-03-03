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ندوة عن مخاطر تشغيل الأطفال فى سن مبكرة بمركز إعلام الداخلة

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ندوة عن مخاطر تشغيل الأطفال فى سن مبكرة بمركز إعلام الداخلة ندوة عن مخاطر تشغيل الأطفال فى سن مبكرة بمركز إعلام الداخلة
نفذ مركز إعلام الداخلة بالوادى الجديد أمس الاثنين ندوة إعلامية موسعه حول مخاطر عمالة الأطفال فى سن مبكر بمدرسة بلاط الثانوية المشتركة حاضر فيها محمد على يمانى رئيس قسم الاتصال السياسى بالإدارة التعليمية بالداخلة.

وأكد محمد على يمانى فى الندوة على ضرورة حماية الأطفال من الإساءة أو الإهمال ومنع الإضرار بصحة الأطفال ونموهم وضمان نشأتهم فى ظروف تتسق مع توفير الرعاية الآمنة والفعالة التى تمكنهم من الحصول على أفضل فرص الحياة ودخول مرحلة البلوغ بنجاح.

وناقش يمانى الآثار المترتبة على عمل الأطفال فى سن مبكرة والآثار الإيجابية لعمل الأطفال لأنه يمده بالإحساس بالرجولة المبكرة؛ فيشعر بالثقة لقدرته على مساعدة أسرته اقتصاديا والإنفاق على نفسه وتأهيل الطفل والعائلة وتهيئتهم لإعادة إدماج الطفل فى أسرته وذلك فى إطار نشاط المركز لتنفيذ خطته فى مجال التواصل المجتمعى.

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