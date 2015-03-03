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ضبط 183 طن مخصبات زراعية و8500 علبة سجائر مهربة بالبحيرة

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ضبط 183 طن مخصبات زراعية و8500 علبة سجائر مهربة بالبحيرة ضبط 183 طن مخصبات زراعية و8500 علبة سجائر مهربة بالبحيرة
شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، اليوم، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، يرافقه اللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية.

وأسفرت تلك الحملة عن ضبط "أحمد.م.م" المدير المسئول عن شركة للاستيراد والتصدير الكائنة بالطريق الزراعى السريع أمام قرية البيضا دائرة مركز شرطة كفر الدوار ومقيم محرم بك الإسكندرية، لحيازته مواد كيماوية ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، حيث تم ضبط كمية وقدرها 455 لتر هيدروجين بروكسيد داخل (7) جراكن وكمية وقدرها 25 كيلو هيدروكسيد بوتاسيم داخل شيكار كما تم ضبط كمية وقدرها 605 و182 طن مخصبات زراعية بمواجهة المتهم المذكور اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار.

وتحرر المحضر رقم 4852/2015 جنح مركز شرطة كفر الدوار.

كما تم ضبط "محمد.أ.ج" صاحب محل لبيع السجائر بشبرا قسم دمنهور ومقيم بذات العنوان لحيازته عدد (8389) علبة سجائر مختلفة الأنواع مستوردة ومهربة من الجمارك، عدد (170) قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال، 360 لتر مواد بترولية (كيروسين) مدعمة، لإعادة بيعها بالسوق السوداء.
>وتحرر المحضر رقم 3523/2015 جنح قسم شرطة دمنهور.

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مصر 365

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