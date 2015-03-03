رئيس جامعة القناة: صيانة المدارس تحت إشراف أساتذة كليات الهندسة

أعلن الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة القناة، أن الدكتور السيد أحمد عبدالخالق، وزير التعليم العالى، قال إن مجلس الوزراء أصدر قرارا بشأن تولى كليات الهندسة بالجامعات أعمال الصيانة فى المدارس، وتقوم الجامعات بتقديم ترشيحاتها فى هذا الصدد لمستشارة رئيس مجلس الوزراء، وذلك فى إطار قيام الجامعات بدورها كبيت خبرة فى المجتمع، جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بالزقازيق وبحضور محافظ الشرقية الدكتور رضا عبدالسلام ورئيس جامعة الزقازيق الدكتور أشرف الشيحى.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن وزير التعليم العالى أكد خلال الاجتماع، أهمية دور الجامعات فى المؤتمر الاقتصادى، وأن تقوم الجامعات بترشيح طلاب من تخصصات اللغات والفنون الجميلة والتطبيقية للمشاركة فى مرافقة الوفود وأعمال التجميل والتزيين الخاصة بالمؤتمر، مطالبا الجامعات أن تولى اهتماماً كبيراً بالتصدى لمشكلات المجتمع وتنميته، واقترح فى هذا الصدد إنشاء مراكز لتدريب أطفال الشوارع، بما يؤهلهم لاحتراف بعض المهن، وأن يصبحوا قوة إيجابية فى المجتمع. وأكد ضرورة الاهتمام بالتعليم الفنى، وأشار إلى إنشاء المعهد الفنى الصينى، والمعهد الفنى الكورى.

وأضاف الدكتور ممدوح غراب، أن الوزير طالب خلال الاجتماع بمراجعة المقررات والمناهج، بما يسهم فى تطوير منظومة التعليم العالى فى مصر، وبما يتوافق مع الاحتياجات المجتمعية وتأهيل الخريجين على المستويات المطلوبة وأهمية دراسة الجامعات لكافة الاتفاقيات التى توقع مع كافة الجهات وضرورة الحصول على الموافقات المطلوبة فى هذا الشأن.

كما أكد أهمية دور الجامعات فى المرحلة القادمة وخاصة مع انعقاد المؤتمر الاقتصادى والانتخابات البرلمانية، وذلك بما يدعم الأمن والاستقرار فى المجتمع، مشيرا إلى أهمية اهتمام الجامعات بدراسة شكاوى المواطنين المحولة من مجلس الوزراء، وأهمية الرد عليها فى أسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار قيام الجامعات بدورها فى حل مشكلات المواطنين.

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