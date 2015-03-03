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مسئول عراقى: عشائر صلاح الدين تدعم الحملة العسكرية لاستعادة تكريت

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مسئول عراقى: عشائر صلاح الدين تدعم الحملة العسكرية لاستعادة تكريت مسئول عراقى: عشائر صلاح الدين تدعم الحملة العسكرية لاستعادة تكريت
أكد رائد الجبورى محافظ صلاح الدين العراقية أن عشائر المحافظة تدعم الحملة العسكرية التى أطلقت ضد تنظيم داعش لاستعادة تكريت.

وقال الجبورى ـ فى تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الثلاثاء ـ إن العشائر العراقية فى صلاح الدين تساند والجيش العراقى فى حربه ضد المتطرفين ، موضحا أن المحافظة تقدم منها نحو 4 الاف متطوع .

ويشن نحو 30 ألف عنصر من القوات العراقية ومسلحون موالون لها عملية واسعة ، بدعم من الطيران العراقى والمدفعية لاستعادة تكريت فى واحدة من أكبر العمليات الهجومية ضد تنظيم "داعش" منذ سيطرته على مناطق واسعة من البلاد فى يونيو الماضى.

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مصر 365

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