مسئول عراقى: عشائر صلاح الدين تدعم الحملة العسكرية لاستعادة تكريت

أكد رائد الجبورى محافظ صلاح الدين العراقية أن عشائر المحافظة تدعم الحملة العسكرية التى أطلقت ضد تنظيم داعش لاستعادة تكريت.

وقال الجبورى ـ فى تصريح لراديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الثلاثاء ـ إن العشائر العراقية فى صلاح الدين تساند الحكومة والجيش العراقى فى حربه ضد المتطرفين ، موضحا أن المحافظة تقدم منها نحو 4 الاف متطوع .

ويشن نحو 30 ألف عنصر من القوات العراقية ومسلحون موالون لها عملية واسعة ، بدعم من الطيران العراقى والمدفعية لاستعادة تكريت فى واحدة من أكبر العمليات الهجومية ضد تنظيم "داعش" منذ سيطرته على مناطق واسعة من البلاد فى يونيو الماضى.