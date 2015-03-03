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بالفيديو..انفجار قنبلة بدائية أمام فرع إحدى شركات المحمول بالمطرية

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أكد مصدر أمنى، أن قنبلة بدائية الصنع انفجرت، قبل قليل، أمام فرع إحدى شركات المحمول بشارع المطراوى بالمطرية، ولم تسفر عن أى إصابات.

وأوضح المصدر أن واجهة المحل حدث بها بعض التلفيات، بالإضافة لبعثرة محتويات المحل بالداخل نظرا لشدة الانفجار.

فيما قام رجال المفرقعات بتمشيط محيط الانفجار بالكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية تحسبا لوجود قنابل أخرى.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بسماع دوى انفجار بمحيط ميدان المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لفحص البلاغ.

الانفجار يثير ذعر المواطنين- 2015-02 - اليوم السابع
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الانفجار يثير ذعر المواطنين

تهشيم باب المحل وأغلب محتوياته- 2015-02 - اليوم السابع
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تهشيم باب المحل وأغلب محتوياته

السيارات لم تنجو من تأثير الانفجار- 2015-02 - اليوم السابع
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السيارات لم تنجو من تأثير الانفجار

تهشيم زجاج سيارة - 2015-02 - اليوم السابع
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تهشيم زجاج سيارة

مواطن يلتقط صورة لآثار الانفجار- 2015-02 - اليوم السابع
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مواطن يلتقط صورة لآثار الانفجار

رجال المعمل الجنائى يفحصون مكان الانفجار- 2015-02 - اليوم السابع
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رجال المعمل الجنائى يفحصون مكان الانفجار

فرض كردون أمنى حول مكان الانفجار- 2015-02 - اليوم السابع
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فرض كردون أمنى حول مكان الانفجار

كلب بوليسى يمشط محيط الانفجار- 2015-02 - اليوم السابع
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كلب بوليسى يمشط محيط الانفجار

ضباط يطمئنون المواطنين- 2015-02 - اليوم السابع
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ضباط يطمئنون المواطنين

مواطن غاضب من حدوث الانفجار- 2015-02 - اليوم السابع
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مواطن غاضب من حدوث الانفجار

الزجاج ينتشر فى محيط الانفجار- 2015-02 - اليوم السابع
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الزجاج ينتشر فى محيط الانفجار

مواطنون يتابعون ما يحدث فى محيط انفجار المطرية- 2015-02 - اليوم السابع
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مواطنون يتابعون ما يحدث فى محيط انفجار المطرية

مواطن يشرح كيف حدث الانفجار- 2015-02 - اليوم السابع
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مواطن يشرح كيف حدث الانفجار

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