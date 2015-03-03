اليوم.. ندوة للاتحاد المصرى للتأمين حول مخاطر الاختطاف والفدية

ينظم الاتحاد المصرى للتأمين ندوة بالتعاون مع شركة "جراسافوا رى إنترناشيونال"، حول "أخطار الاختطاف والفدية"، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد بمنطقة الدقى.

ويشارك بالندوة عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ومارك دوست خبير إدارة مخاطر الاختطاف والفدية، وتأتى الندوة فى إطار تنفيذ الدور الحيوى والمستمر الذى يقوم به الاتحاد المصرى للتأمين فى نشر الثقافة التأمينية فى سوق التأمين المصرية ومتابعة كل المستجدات فى صناعة التأمين وإعادة التأمين عالميا.

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