أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

اليوم.. ندوة للاتحاد المصرى للتأمين حول مخاطر الاختطاف والفدية

Google+ Print
اليوم.. ندوة للاتحاد المصرى للتأمين حول مخاطر الاختطاف والفدية اليوم.. ندوة للاتحاد المصرى للتأمين حول مخاطر الاختطاف والفدية
ينظم الاتحاد المصرى للتأمين ندوة بالتعاون مع شركة "جراسافوا رى إنترناشيونال"، حول "أخطار الاختطاف والفدية"، صباح اليوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد بمنطقة الدقى.

ويشارك بالندوة عبد الرءوف قطب رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، ومارك دوست خبير إدارة مخاطر الاختطاف والفدية، وتأتى الندوة فى إطار تنفيذ الدور الحيوى والمستمر الذى يقوم به الاتحاد المصرى للتأمين فى نشر الثقافة التأمينية فى سوق التأمين المصرية ومتابعة كل المستجدات فى صناعة التأمين وإعادة التأمين عالميا.


>الاتحاد المصرى للتأمين: ضرورة تشكيل لجنة لتحديد أخطار الطاقة المتجددة

عبد الرؤوف قطب: موازنة شركة إعادة التأمين تتجاوز 250 مليون دولار

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365