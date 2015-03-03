دراسة صينية: كوب من عصير الطماطم يوميا يخلصك من "الكرش"

وجدت دراسة حديثة أن تناول كوب من عصير الطماطم يوميا، يساعد فى خفض الوزن حول منطقة الخصر دون إجراء أية تغييرات سواء فى النظام الغذائى أو نمط الحياة.

وأوضحت الدراسة التى أجريت فى جامعة "الصين" الطبية فى تايوان أن النساء اللاتى يتناولن ما يقرب من نصف لتر من عصير الطماطم يوميا لمدة 8 أسابيع، فقدن ما يقرب من بوصة واحدة من محيط خصورهن، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 10% فى مستوى الكولسترول فى دمائهن.

كان الباحثون قد طلبوا من 25 سيدة، تراوحت أعمارهن ما بين 20 – 30 عاما، بتناول كوب من عصير من الطماطم يوميا، حيث لوحظ تراجع متوسط قياس محيط خصورهن بنحو ثلثى شبر، مع معظم السيدات اللاتى انتظمن فى تناول عصير الطماطم فقدن أكثر من رطل من الدهون بعد مرور شهرين.

وأوضحت "أزمنة جوفيندجى" خبيرة التغذية أن الطماطم تلعب دورا رئيسيا فى السيطرة على زيادة الوزن.