أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة صينية: كوب من عصير الطماطم يوميا يخلصك من "الكرش"

Google+ Print
دراسة صينية: كوب من عصير الطماطم يوميا يخلصك من "الكرش" دراسة صينية: كوب من عصير الطماطم يوميا يخلصك من "الكرش"
وجدت دراسة حديثة أن تناول كوب من عصير الطماطم يوميا، يساعد فى خفض الوزن حول منطقة الخصر دون إجراء أية تغييرات سواء فى النظام الغذائى أو نمط الحياة.

وأوضحت الدراسة التى أجريت فى جامعة "الصين" الطبية فى تايوان أن النساء اللاتى يتناولن ما يقرب من نصف لتر من عصير الطماطم يوميا لمدة 8 أسابيع، فقدن ما يقرب من بوصة واحدة من محيط خصورهن، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 10% فى مستوى الكولسترول فى دمائهن.

كان الباحثون قد طلبوا من 25 سيدة، تراوحت أعمارهن ما بين 20 – 30 عاما، بتناول كوب من عصير من الطماطم يوميا، حيث لوحظ تراجع متوسط قياس محيط خصورهن بنحو ثلثى شبر، مع معظم السيدات اللاتى انتظمن فى تناول عصير الطماطم فقدن أكثر من رطل من بعد مرور شهرين.

وأوضحت "أزمنة جوفيندجى" خبيرة التغذية أن الطماطم تلعب دورا رئيسيا فى السيطرة على زيادة الوزن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم

الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم

الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك

الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك

خلطة العطار بالسبع اعشاب سر خسارة 10 كيلو في 30 يوم دون حمية و دون الاحساس بالجوع تذيب دهون الكرش على المضمون

خلطة العطار بالسبع اعشاب سر خسارة 10 كيلو في 30 يوم دون حمية و دون الاحساس بالجوع تذيب دهون الكرش على المضمون

كوب واحد في اليوم على الفطور يفقدك 6 كيلو في 15 يوم يذيب شحوم المؤخرة و الفخذين و الكرش

كوب واحد في اليوم على الفطور يفقدك 6 كيلو في 15 يوم يذيب شحوم المؤخرة و الفخذين و الكرش