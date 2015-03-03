دراسة: "الشقاوة" أهم صفة يبحث عنها الأوربيون فى شريك الحياة

شريك الحياة اللعوب مرغوب

دراسة جديدة من جامعة زيوريخ فى سويسرا تكشف أن أهم الصفات النفسية التى يبحث عنها الأوروبيون فى شريك حياتهم هى "الشقاوة" والمتمثلة فى الشخصيات اللعوبة، والتى يمكنها المرح والتلاعب بالألفاظ وإدخال السرور على الغير.

وفقا لموقع ميديكال نيوز توداى فإن الدراسة ليست الأولى من نوعها، لكن هناك دراسة أخرى سابقة أجراها الباحثون فى جامعة ولاية بنسلفانيا فى الولايات المتحدة الأمريكية وكشفت ميل البالغين الأمريكيين أيضا إلى اختيار شريك الحياة الذى يتمتع بالشقاوة الطفولية، وإجراء المقالب المرحة، وإغاظة الغير.

الشقاوة صفة مطلوبة فى شريك وشريكة العمر

شملت الدراسة السويسرية مجموعة 327 من البالغين الشباب من ألمانيا وسويسرا والنمسا، وتم إجراء استطلاع رأى على 16 من الخصائص والصفات النفسية المرغوبة من الرجل والمرأة فى الطرف الآخر فى العلاقات الأبدية والعلاقات طويلة الأجل، وكانت الشقاوة هى العامل الأول والمشترك الذى يفضله الرجال والنساء على السواء، لكن كانت النساء أكثر تفضيلا للرجل المرح صاحب روح الدعابة، والرجال أكثر تفضيلا للنساء صاحبة الشخصيات المثيرة، كما كشف التحليل أن المشاركين الذين وصفوا أنفسهم بروح الدعابة والشقاوة أغلبهم كان مرتبطا أثناء إجراء التقييم.

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