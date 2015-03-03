أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

دراسة: "الشقاوة" أهم صفة يبحث عنها الأوربيون فى شريك الحياة

Google+ Print
دراسة: "الشقاوة" أهم صفة يبحث عنها الأوربيون فى شريك الحياة دراسة: "الشقاوة" أهم صفة يبحث عنها الأوربيون فى شريك الحياة
دراسة جديدة من جامعة زيوريخ فى سويسرا تكشف أن أهم الصفات النفسية التى يبحث عنها الأوروبيون فى شريك حياتهم هى "الشقاوة" والمتمثلة فى الشخصيات اللعوبة، والتى يمكنها المرح والتلاعب بالألفاظ وإدخال السرور على الغير.

شريك الحياة اللعوب مرغوب

وفقا لموقع ميديكال نيوز توداى فإن الدراسة ليست الأولى من نوعها، لكن هناك دراسة أخرى سابقة أجراها الباحثون فى جامعة ولاية بنسلفانيا فى الولايات المتحدة الأمريكية وكشفت ميل البالغين الأمريكيين أيضا إلى اختيار شريك الحياة الذى يتمتع بالشقاوة الطفولية، وإجراء المقالب المرحة، وإغاظة الغير.

الشقاوة صفة مطلوبة فى شريك وشريكة العمر

شملت الدراسة السويسرية مجموعة 327 من البالغين الشباب من ألمانيا وسويسرا والنمسا، وتم إجراء استطلاع رأى على 16 من الخصائص والصفات النفسية المرغوبة من الرجل والمرأة فى الطرف الآخر فى العلاقات الأبدية والعلاقات طويلة الأجل، وكانت الشقاوة هى العامل الأول والمشترك الذى يفضله الرجال والنساء على السواء، لكن كانت النساء أكثر تفضيلا للرجل المرح صاحب روح الدعابة، والرجال أكثر تفضيلا للنساء صاحبة الشخصيات المثيرة، كما كشف التحليل أن المشاركين الذين وصفوا أنفسهم بروح الدعابة والشقاوة أغلبهم كان مرتبطا أثناء إجراء التقييم.

يتشرف "اليوم السابع" باستقبال استشاراتكم الطبية على البريد الإلكترونى التالىhealth@youm7.com

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365