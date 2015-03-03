صفات برج القوس ( مواليد شهر 12 )

من تاريخ : 23 نوفمبر إلي تاريخ : 20 ديسمبر

العنصر : نار

أسعد أيامه : الخميس

اللون المفضل : الأحمر الأرجواني والبنفسجي

اسعد أحجاره الكريمة : الياقوت الأزرق والأصفر

اسعد أرقامه : 3

خصائصه : مؤمن , نشيط , مغامر , كتوم ,حريص , متسرع

صفات عامة لبرج القوس

صراحة , إخلاص , اندفاع وطيبة

البساطة هي الطريق المثلي عند معظم مواليد القوس الذين لا يعرفون الخبث ولا الكذب ولا الأنانية

إنما لهم لسان لا يرحم ومعهم يصح القول إن الصراحة تجرح أحيانا , ليس عن قصد طبعا إنما لاعتقادهم إن طريقتهم هي المثلي

عاطفتهم متوقدة وهم مثاليون في ذلك لا يميزون بين قريب وغريب فالعاطفة إحساس لا يمكن حبسه مثاليون يقفون بجانب المظلوم , ويدافعون عن حقه , ويولونه كل اهتمام حتى لتظنهم أصحاب القضية

متى ما انفعلوا جرحوا وحرقوا بنار أعصابهم كل محاولة لتهدئتهم , ولكن متى هدئوا أسفوا لمل حصل وفتحوا صفحة جديدة بيضاء غير ملوثة بحقد أو كراهية أو حتى نفور بسيط

إذا قالوا نعم , هذا يعني نعم فكل كلمة يفوهون بها في لحظة هدوئهم لن تبقي قولا بل تتحول إلي فعل وحقيقة

العناد بالنسبة إليهم موقف , فليس بالإمكان تبديل رأيهم ولو أمطرت الدنيا حجارة

عندهم ذاكرة غريبة , تواريخ الميلاد والأحداث الحلوة والمؤلمة , أرقام الهواتف , وكأنه ولد وفي يده دليل

القوس معروف عنه حبه للسفر , للقيام بالرحلات , للمغامرة , والمراهنة , إنما ليس دون حساب , صحيح انه ناري إنما ناره اقل توهجا من نار الحمل والأسد

أكثر الأبراج استعدادا لفقدان أعصابهم وهذا راجع إلي مثاليتهم وعدم قدرتهم علي تحمل النزوات والشواذ , مع أنهم سريعو الانهيار إلا إن عندهم مقدرة علي مساعدة أنفسهم القوس النظيف يخاف من المرض وأكثر الإمراض التي يتعرض لها وجع المفاصل خصوصا مفاصل اليدين والكتفين

حبه للطعام قد يعرضه للسمنة مع إن عصبيته تساعده علي الاحتفاظ بقوام رشيق

القوس يحب العيش ببحبوحة , ومزاجي في علاقته بالمال , فعندما يفكر بالتعب الجسدي والفكري للوصول إلي المال فانه يقتصد قليلا , أما عندما تمتلكه رغبة المغامرة فانه كريم جدا , وخوفه من ازدياد المعروف نابع من انه يتعب في حياته ولا يمكن إن يقبل بالطرق غير المشروعة للحصول علي هذا المال

الحب يعني الإخلاص والوفاء والتضحية , حب القوس مثالي ونادر فعلا , وهذا ما يعرضه إلي خيبات عاطفية , من الصعب علي عاشق مولود في برج القوس إن يصدق إن هذا المولود العاشق للتنقل يمكن إن يستقر في علاقة عاطفية , في حين إن القوس المثالي كم يفرح عندما يلتقي الشخص الذي يمنحه ثقة بنفسه ويمنحه عاطفة صادقة تصيبه في الصميم , فالقوس الرامي سهامه يتوق الي سهم يرميه في عالم الحب

إذا أحب عن قناعة فهو رائع وإذا أحب انجذابا أو مسايرة فحبه مؤقت وهنا الألم الكبير



الرجل القوس

عصبية مكبوتة أكثر منها ظاهرة , يرسم أحلامه , يتعثر إنما لا يقع فحظه كبير بمساعدة الآخرين له

مصلحته تطغي علي كل اهتماماته خصوصا أن عنده شكا دائما في قدرته مع انه إذا اشتغل علي نفسه استطاع إن يكون حاضرا وذا نفوذ وقوة

رجل يحترق في داخله ويتظاهر بالبرودة , ولكن إذا انفعل جرح عن قصد فسلاحه لسانه هو البعيد عن عالم العنف والعاشق للأوقات الهانئة والجلسات المريحة

مسالم جدا ويتحاشى الدخول في تفاصيل الأشياء , حريص علي ممتلكاته وكم يتباهي بما يملك من تحف نادرة أو أوراق مهمة أو وثائق سرية

يدفعك الرجل القوس مرات إلي التساؤل هل هذا الرجل عبقري بصمت , أم يغلف غبائه بقشرة من الدبلوماسية

قلما يفقد أعصابه في العمل فكما سبقت الإشارة فان مشاعره نادرا ما تظهر للعلن وهو صاحب حركة دائمة , إنما حبه للأضواء قد يمنعه مرات من رؤية الأشياء أو الاهتمام بالتفاصيل

متمسك بالتقاليد إضافة إلي حبه للجديد , يحب إن يكون حاضرا , لافتا للنظر شكلا , وللسمع كلاما

يحب إن يصغي إليه الآخرون ويفرح إذا شعر إن لصوته رنينا لان أسلوبه في التعبير لا يغري للسمع

بقدر ما هو جدي بقدر ما تغريه الاجتماعات المسلية وسماع النكات التي هو بحاجة إليها بعد ساعات التعب والتفكير

خطواته متعثرة لكنه قليلا ما يقع من شطارته إنما من حظه بوجود أصدقاء قربه قادرين علي انتشاله وهو يعرف كيف يقف في الظل والضوء معا صاحب حيلة في معظم الأوقات ناجحة وصائبة

يحب السفر كثيرا ويتحمل قسوة الغربة فالانتماء عنده اكتساب , بمعني انه يكون منتميا إلي جوه , منسجما مع رغباته والحياة تحولات وتبدلات , من هنا فانه أكثر الرجال عشقا للسفر دون النظر إلي الوراء

اجتماعي , يحب الاختلاط بالناس , يحافظ علي أناقته , يهتم كثيرا للبرتوكول ويحرص علي القيام بالواجبات علي أتم وجه , وهو في ذلك ينجح في اكتساب احترام الآخرين الذين قد يضعون له هالة

الرجل القوس يهتم كثيرا للثقافة , كذلك يهتم كثيرا بنفسه , عاشق لذاته , والانا عنده حاضرة

معظم مواليد برج القوس يغرمون بنساء اكبر منهم سنا ربما لأنهم ينشدون الدف هم العاشقون للتنقل , ينشدون الاستقرار ضمنا هم المغرمون بالسفر

يخاف من الفشل العاطفي لأنه ينعكس سلبا علي مسار أيامه , من هنا يستدرك الأمر ويسارع إلي طلب الزواج من حبيبته , وإذا لم يصل إلي شاطئ الأمان , قرأت الخيبة في عينيه , ولمست الارتباك في تصرفاته , وسمعت الأنين في صوته , وكأنه طفل سرقت منه لعبته

مستعد القوس لمبادلة حب الحبيبة له بحب اكبر , فقلبه كبير وكفه مفتوح لمعاهدة ود دائمة وسلام مستمر

زوجة القوس لا تكوني ظله بل اتركي له دائرة من الضوء له وحده وهو سيسعي لإراحتك وفرحه كبير كلما رآك في حلة جديدة

خير رفيق لأطفاله يرافقهم في النزهات ويشعرهم انه إلي جانبهم بكل رقة وبعيدا عن الحزم ولكنه قد يضايقهم بكثرة سؤالا ته لامتحان قدراتهم ودرجة ذكائهم



المرأة القوس

متوقدة , متيقظة , خير مساعدة وواضحة , امرأة من برج القوس انفعال من طيبة , عصبية من كره للكسل والخمول

جارحة في كلامها ولكن هذه الجارحة هي نفسها المبلسمة للجراح

تهوي السهر والزحام ولكنها أكثر النساء توقا بعد السهر إلي الركون إلي ذاتها ومراجعة ما حدث معها أن تؤنب نفسها أو تهنئها , تحاسب نفسها بصراحة تامة

كم تغضب وتحنق إذا ما حاول أحد مس كرامتها أو التطاول علي سمعتها فإنها تتحول إلي قطة تنهش الأرض بمخالبها , لأنها أكثر النساء حرصا علي مثالية التصرف والمحافظة علي سمعة نظيفة

المرأة القوس تنضج في سن مبكرة , وقد تضطرها الظروف إلي تحمل مسؤوليات جسام , تتحملها بكل طيبة خاطر وتتباهي أنها لم تضعف إمام الصعوبات

لا يمكن أن تتقبل المرأة القوس أي أمر من أحد , فنضجها بالنسبة إليها يخولها إسداء النصائح وإعطاء الأوامر وليس العكس

تهوي المرأة القوس إن تكون محط الأنظار وان يمدها الآخرون لحسن سلوكها ومعرفتها في تدبير الأمور

لا تحب الإعمال المنزلية ولكنها أكثر النساء حرصا علي النظافة التي قد تتحول عندها إلي وسواس , فالغبار يزعجها والفوضى تثير عصبيتها

في عملها هي الموظفة المثالية , ولكنها نادرا ما تقيم علاقات حميمة مع الزملاء , لا تبكر في الوصول إلي العمل ولا تتأخر في الرجوع منه مما قد يشعر زملائها أنها غريبة عنهم

تنشد الراحة والاستقرار في البيت ولها زاوية حميمة فيه , والراحة عندها ألذ عندما تأتي بعد تعب

ليست من هواة انتظار هدايا الحظ بل بالعكس تؤمن إن الحياة عمل وإنتاج وليس تمنيات وأحلاما

إذا أحبت أخلصت , وإذا أعلنت قرار بالانفصال اتخذته ولن تتراجع عنه خوفا من جرح في كبريائها

تحب الرجل الذي يستطيع الإمساك بزمام الأمور لأنها عندما تلتقي بنصفها الأخر تحلم بالراحة هي التي تعبت من تحمل المسؤوليات

تتعرض المرأة القوس بسبب صدقها لأكثر من خيبة عاطفية إلا أنها عندما تتزوج فإنها تكون الزوجة المثالية

تحب إن تلعب إلي جانب دور الحبيبة دور الأم , ولكن عصيتها في بعض الأحيان تزعج زوجها الذي لا يعترف بانزعاجه لأنه يدرك إن زوجته لا يمكن إن تكون عصبية إلا بحق

علاقتها بأطفالها علاقة مثالية , تحرص علي مشاركتهم دروسهم , ألعابهم , تمنياتهم , أحلامهم , إذا استطاعت ذلك , وتعلمهم أصول الصدق والنظافة وحسن التعامل مع غيرهم

إذا أردت إن تربحها كن فارسها وحاميها وإلا خسرت , وخسارة امرأة من هذا البرج خسارة كبيرة



علاقة الرجل القوس مع بقية الأبراج من الناحية العاطفية

الرجل القوس والمرأة الحمل

تغريه , تحرك انفعاله خصوصا وانه قليلا ما ينفعل , يحاول التقرب منها إلا أنها تعتبره صديقا أكثر منه حبيبا , الصداقة بينهما متينة ,

الرجل القوس والمرأة الثور

قد يظن البعض إن لا مجال للتفاهم إنما الثور الذكية تعرف كيف تؤمن للقوس الخجول كل الحب والحنان فيتقرب إليها ويكون اللقاء

الرجل القوس والمرأة الجوزاء

كلما التقيا حصلت مشادة فحديثها لا يغريه , ومواهبه لا تعنيها , وإذا كان لا بد من علاقة فهي اقرب ما تكون إلي مغامرة سعي إليها الطرفان

الرجل القوس والمرأة السرطان

المرأة السرطان تعرف بهدوئها كيف تخلق جوا لهذا الرجل الساعي إلي طمأنينة , ووجودها قربه مصدر للدفء والحب , علاقة حلوة وهادئة

الرجل القوس والمرأة الأسد

هل عرفت اثنين يتبادلان الأدوار قد تتعرف إليهما إذا التقيت ثنائيا مؤلفا من رجل برج القوس وامرأة من برج الأسد , فالعلاقة بينهما تبادل أدوار إذا توافقا علي ذلك , انسجما وإلا فصعب الاتفاق

الرجل القوس والمرأة العذراء

قد يعني الرجل القوس للمرأة العذراء تغييرا , خروجا عن المألوف فتسرع إلي التعرف إليه , إذا احدث تغييرا في حياتها كانت قربه وإذا لا ملته وفتشت عن حب جديد

الرجل القوس والمرأة الميزان

المسافة بينهما ضرورية ليفهم كل منهما الأخر , إذ إن الاثنين يتقنان فن المجاملة التي ربما أدت في حال حصول تطور إلي خيبة إذا المسافة ضرورية

الرجل القوس والمرأة العقرب

غموض هذه المرأة يكسبه تقدير هذا الرجل العاشق اكتشاف الناس والأشياء , يحذرها لقوة حضورها ولكن قد يسال عنها بحماس في حال غيابها , أليس هذا التناقض بحد ذاته سرا

الرجل القوس والمرأة القوس

وتعطلت لغة الكلام وخاطبت عيني في لغة ألهوي عيناك بينهما لا كلام إنما اتفاق تام , علاقة حلوة وتنقل العدوى , وما أحلاها من عدوى

الرجل القوس والمرأة الجدي

من الصعب الاتفاق بينهما بين تحديد المهم والاهم فهو له آراؤه وهي كذلك , وهو يمتاز بعناده وهي كذلك فإذا كان العناد فاسما مشتركا فلا مجال للقول بقواسم أخري

الرجل القوس والمرأة الدلو

يغرم بها أكثر مما تغرم به , قد يشكل عندها محطة مهمة إلا إن حديثه في هذه الأمور توضح لها عدم إمكانية الارتباط به , أما إذا كان الحب اقوي منهما فليس لهنا إلا القبول

الرجل القوس والمرأة الحوت

هو عاشق وهي عاشقة , هو حالم وهي حالمة , هو حساس وهي حساسة , كلام جميل إنما أين الحقيقة والوضوح في علاقتهما , السؤال ضروري

شبكةعيونالإخبارية

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