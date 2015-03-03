بالصور.. ضبط خلية إرهابية من 6 منتمين للجماعة الإرهابية بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة كفر الشيخ، من ضبط خلية إرهابية مكونة من 6 أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان الإرهابية.

تمكن رجال الأمن، من رصد تحركات عناصر تنظيم الجماعة وتوصلت تحريات إدارة البحث الجنائى بالتنسيق وفرع الأمن العام وإدارة الأمن الوطنى، إلى قيام كل من (محمد وهبى إسماعيل الخابية 52 سنة طبيب بمستشفى مطروح ومحمد أحمد على سعد المعداوى 24 سنة وأحمد إبراهيم محمود هلال 42 سنة حاصل على بكالوريوس تربية، ومحمد السيد إبراهيم 40 سنة محامى وصاحب ورشة نجارة، وأحمد محمد محمد الجندى 40 سنة موظف بالرى، ومحمد حمزة محمد مهنا 32 سنة مهندس، وهم من مراكز متعددة من محافظة كفر الشيخ، بتكوين خلية إرهابية "نوعية" لارتكاب حوادث تفجير باستخدام عبوات مصنعة محلياً، والتعدى بها على المنشآت العامة والخاصة والشرطية والعسكرية، واستئجار شقة سكنية بدائرة مركز قلين، لاستغلالها كوكر لتصنيع العبوات المتفجرة.

بعد تقنين الإجراءات تم ضبطهم وباستهداف تلك الشقة بالاستعانة بخبراء المفرقعات عثر بها على عدد 8 عبوة معدة للاستخدام وعدد 40 طلقة عيار 7.62×39 وكمية من البارود ومحدثات صوت و3 مكواة لحام كهربائية ومسدس شمع وأسلاك كهربائية وشيكرتون وقصافات سلك وكتر وكمية من المفكات والبنس وكاميرا تصوير وبعض الأوراق التنظيمية الخاصة بالجماعة الإرهابية، وكمية من قطع المواسير البلاستيك وأنواع مختلفة من (تايمر، ريموت، مكثفات) وكمية من البطاريات الجافة مختلفة الأحجام وقواعد بلاستيك لتثبيتها بمواجهتهم وأقروا بتكوين تلك الخلية واعتزامهم استخدام العبوات فى التعدى على المنشآت الشرطية والعسكرية والعامة والخاصة لزعزعة الاستقرار والأمن وجارى العرض على النيابة العامة.

تمت عملية الضبط بإشراف اللواء عبد الرحمن شرف مدير الأمن، وتوجيهاته بتشكيل برئاسة العميد أشرف ربيع مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد محمد عمار رئيس مباحث المديرية، والعميد حسام الباز مفتش الأمن العام، ورؤساء مباحث عدد من مراكز المحافظة بقسم أول كفر الشيخ المقدم أحمد سكران رئيس المباحث، والمقدم كريم المحلاوى رئيس مباحث مركز دسوق ورئيس مباحث مركز مطوبس.



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المضبوطات

ما تم ضبطه لدى الخلية الإرهابية

أعضاء الخلية الإرهابية بكفر الشيخ

الخلية التى تم ضبطها

المضبوطات التى كانت ستستخدم فى عمليات إرهابية



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بعض المضبوطات