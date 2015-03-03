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مصدر أمنى: انفجار قنبلة بدائية أمام فرع إحدى شركات المحمول بالمطرية

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مصدر أمنى: انفجار قنبلة بدائية أمام فرع إحدى شركات المحمول بالمطرية مصدر أمنى: انفجار قنبلة بدائية أمام فرع إحدى شركات المحمول بالمطرية
أكد مصدر أمنى، أن قنبلة بدائية الصنع انفجرت، قبل قليل، أمام فرع إحدى شركات المحمول بشارع المطراوى بالمطرية، ولم تسفر عن أى إصابات.

وأوضح المصدر أن واجهة المحل حدث بها بعض التلفيات، بالإضافة لبعثرة محتويات المحل بالداخل نظرا لشدة الانفجار.

فيما قام رجال المفرقعات بتمشيط محيط الانفجار بالكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية تحسبا لوجود قنابل أخرى.

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا بسماع دوى انفجار بمحيط ميدان المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لفحص البلاغ.


>"الحماية المدنية": تلقينا بلاغا بسماع دوى انفجار بمحيط ميدان المطرية

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