انفجار قنبلة ثانية "بدائية الصنع" أمام فرع شركة محمول أخرى بالمطرية

أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة، أن قنبلة ثانية بدائية الصنع انفجرت، فجر اليوم الثلاثاء، أمام فرع شركة محمول بشارع المطراوى بالمطرية، مضيفا أن واجهة المحل حدث بها بعض التلفيات بالإضافة لبعثرة محتويات المحل، وتحطم زجاج إحدى السيارات، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

من جانبهم قام رجال المفرقعات بتمشيط محيط الانفجار بالكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية تحسبا لوجود قنابل أخرى.

يذكر أن قنبلة انفجرت فى نفس الشارع أمام فرع لإحدى شركات المحمول، وأكدت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، أنها تلقت بلاغا بسماع دوى انفجار بمحيط ميدان المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لفحص البلاغ.

"الحماية المدنية": تلقينا بلاغا بسماع دوى انفجار بمحيط ميدان المطرية

مصدر أمنى: انفجار قنبلة بدائية أمام فرع إحدى شركات المحمول بالمطرية