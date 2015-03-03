أخبار عاجلة

لقاء خاص مع ك. أحمد مجاهد في .. خاص مع سيف -
جسد "السفير" يبحث عن قاتله.. مصراوي في قرية الدجال الغامض (صور) -
مستشار المفتي: قوانين مصر توافق الشريعة ونرفض اتهامها بمخالفة الدين -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الأربعاء 5 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
وزير التنمية المحلية يعرض خطط مواجهة القمامة وعشوائية الإعلانات -
الإسكان: سحب 521 كراسة شروط بمدينة ناصر الجديدة و267 كراسة بمدينة غرب قنا -
وزارة النقل: إجراء تجارب تحميل على كباري طريق "شبرا - بنها" -
روبين وليفاندوفيسكي يقودان هجوم البايرن أمام هوفنهايم في البوندسليجا -
محمد صلاح أساسي أمام لاتسيو في نصف نهائي كأس إيطاليا -
مدرب الـ«6-1» يعود لتدريب منتخب غانا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

انفجار قنبلة ثانية "بدائية الصنع" أمام فرع شركة محمول أخرى بالمطرية

Google+ Print
انفجار قنبلة ثانية "بدائية الصنع" أمام فرع شركة محمول أخرى بالمطرية انفجار قنبلة ثانية "بدائية الصنع" أمام فرع شركة محمول أخرى بالمطرية
أكد مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة، أن قنبلة ثانية بدائية الصنع انفجرت، فجر اليوم الثلاثاء، أمام فرع شركة محمول بشارع المطراوى بالمطرية، مضيفا أن واجهة المحل حدث بها بعض التلفيات بالإضافة لبعثرة محتويات المحل، وتحطم زجاج إحدى السيارات، ولم يسفر الحادث عن وقوع إصابات.

من جانبهم قام رجال المفرقعات بتمشيط محيط الانفجار بالكلاب البوليسية والأجهزة الكشفية تحسبا لوجود قنابل أخرى.

يذكر أن قنبلة انفجرت فى نفس الشارع أمام فرع لإحدى شركات المحمول، وأكدت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، أنها تلقت بلاغا بسماع دوى انفجار بمحيط ميدان المطرية، وعلى الفور انتقل رجال المفرقعات لفحص البلاغ.

"الحماية المدنية": تلقينا بلاغا بسماع دوى انفجار بمحيط ميدان المطرية

مصدر أمنى: انفجار قنبلة بدائية أمام فرع إحدى شركات المحمول بالمطرية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365