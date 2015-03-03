قناة السويس تستعد للمؤتمر الاقتصادى بطرح مشروعات فى بناء وصيانة السفن

كشف مصادر بهيئة قناة السويس، عن قيام الهيئة بطرح عدد من المشروعات على المستثمرين خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، المقرر عقده خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس المقبل بشرم الشيخ، وأنها ستكون فى مجالات بناء وصيانة السفن، وكذلك الخدمات البحرية.

وكان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس والرئيس التنفيذى لمشروع محور تنمية قناة السويس، أكد فى تصريحات صحفية قبل سفره إلى بريطانيا وفرنسا فى جولة أوروبية، للدعوة إلى الاستثمار فى محور قناة السويس، والتى بدأت من 26 فبراير وتستمر حتى 6 مارس الحالى، أن الهيئة تخطط لإنشاء محطة تموين عملاقة لتموين وخدمة السفن التى تمر بقناة السويس، لافتًا أنه يتم التفاوض حاليًا مع الفنادق الخمسة العالمية العائمة الموجودة حاليًا لخدمة العاملين بالمشروع، لتستمر فى الاستثمار والعمل بمصر بالتعاون مع الهيئة، مشيرًا إلى أن قانون الهيئة مرن ويسمح لها بالاستثمار فى مختلف المجالات.

وأضاف "مميش": "لدينا 7 شركات عملاقة تابعة للهيئة ولديها خبرات فى مختلف الأنشطة المتعلقة بالملاحة البحرية، وبالتالى فإن الأولوية فى طرح المشروعات ستكون لهذه الشركات، إلى جانب إمكانية التعاون مع شركات عالمية فى بعض الأنشطة، التى نرى أننا بحاجة إلى التعاون فيها مع خبرات بعينها".

وكشف مميش، عن تعديلات وتسهيلات خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بامتلاك المصريين بالسفن ورفعها لعلم مصر خلال الفترة المقبلة، وفق توجيهات الرئيس فى هذا الإطار، والذى طالب بعودة الأسطول المصرى لما كان عليه، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انطلاقة فى هذا الاتجاه ليصبح الأسطول المصرى رقم واحد فى المنطقة.

وأضاف، أنه سيتم إضافة 12 كراكة عملاقة جديدة للمشروع خلال شهر مايو المقبل، ليصبح عدد الكراكات العاملة بالمشروع نحو 42 كراكة.

من جانبه أكد اللواء كامل الوزير رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمشرف على أعمال الحفر الجاف لقناة السويس الجديدة، فى تصريحات صحفية، أن "كراكات هيئة قناة السويس وتحالف التحدى أنهت ما يقرب من 78 مليون متر مكعب من الرمال فى أعمال توسعة وتعميق التفريعات الغربية للمجرى الملاحى، وتكريك مسار القناة الجديدة، مشيرًا إلى أن معدات الحفر الهندسية رفعت 208 ملايين متر مكعب من الرمال، بنسبة 90% من إجمالى الأعمال المستهدف إنهاؤه فى الحفر الجاف فى قناة السويس الجديدة.

بالصور.. رئيس الحكومة و5 وزراء يتفقدون الاستعدادات للمؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.. يزور ميدان السلام والنصب التذكارى والمستشفى الدولى ويفتتح المركز الإقليمى للإسعاف.. "محلب": مصممون على البناء

>