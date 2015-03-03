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انتشار أمنى مكثف بمداخل ومخارج المطرية عقب انفجارى شارع المطراوى

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انتشار أمنى مكثف بمداخل ومخارج المطرية عقب انفجارى شارع المطراوى انتشار أمنى مكثف بمداخل ومخارج المطرية عقب انفجارى شارع المطراوى
شهدت شوارع ومداخل منطقة المطرية، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انتشارًا أمنيًا مكثفًا عقب وقوع انفجارين بشارع المطراوى.

انتشرت دوريات أمنية ثابتة ومتحركة على مداخل ومخارج الشوارع، فى محاولة لإلقاء القبض على المتورطين فى الواقعتين.

كان مصدر أمنى مسئول بمديرية أمن القاهرة، أكد أن قنبلتين بدائيتى الصنع انفجرتا أمام فرعى شركتى محمول بشارع المطراوى بالمطرية، مضيفًا أن واجهتى المبنيين حدث بهما بعض التلفيات، بالإضافة لبعثرة محتويات المحلين، وتحطم زجاج إحدى السيارات، ولم يسفر الحادثين عن وقوع إصابات، وانتقل خبراء المفرقعات ورجال الأدلة الجنائية لمعاينة الانفجارين.


>انفجار قنبلة ثانية "بدائية الصنع" أمام فرع شركة محمول أخرى بالمطرية
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>مصدر أمنى: انفجار قنبلة بدائية أمام فرع إحدى شركات المحمول بالمطرية
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>"الحماية المدنية": تلقينا بلاغا بسماع دوى انفجار بمحيط ميدان المطرية

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