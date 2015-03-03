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أحمد البرعى: عدم تعديل كل مواد قوانين الانتخابات يهدد بالطعن على البرلمان

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أحمد البرعى: عدم تعديل كل مواد قوانين الانتخابات يهدد بالطعن على البرلمان أحمد البرعى: عدم تعديل كل مواد قوانين الانتخابات يهدد بالطعن على البرلمان
قال الدكتور أحمد البرعى وزير التضامن الأسبق والقيادى بتحالف التيار الديمقراطى، إن التيار الديمقراطى ينتظر حكم محكمة القضاء الإدارى بعد حكم الدستورية العليا، لاستكشاف موقف أحزابه من الانتخاباب البرلمانية، لافتًا إلى أن حكم الدستورية أكد صحة موقف التيار.

وأضاف أحمد البرعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على هامش اجتماع التيار الديمقراطى: "أخشى أن يقتصر حكم محكمة القضاء الإدارى على بعض قوانين ويترك القوانين الأخرى، مما يهدد بالطعن على البرلمان بعد تشكيله"، مشدداً على ضرورة الأخذ بالمذكرة التى قدمها التيار الديمقراطى سابقاً، والتى شملت كل النصوص التى تعرض القانون لعدم الدستورية.


>خطوات الحكومة فى 48 ساعة بعد الحكم بعدم دستورية "تقسيم الدوائر".. الرئيس يكلفها بالانتهاء خلال شهر..و"الوزراء" تسند مهمة التعديل للجنة نفسها.. و"العليا للانتخابات" تنتظر التعديلات لوضع جدول زمنى جديد
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>صباحى: لن أخوض أى انتخابات مقبلة سواء رئاسية أو برلمانية.. وحكم الدستورية لم يُغير موقف التيار الديمقراطى من الانتخابات..وحذرنا من عدم دستورية القوانين والحكومة لم تهتم..أحزاب التيار: "الحكم"جرس إنذار

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مصر 365

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