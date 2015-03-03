"الكمون" يخفض الكولسترول ويخلصك من الوزن الزائد

البعض يعانى من زيادة الوزن السريع، إما بعد العطلة أو أثناء الحمل وبعد الولادة مباشرة، كما أن كثيرا من العاملين يعانون من كثرة تناول الوجبات الجاهزة التى تؤدى فى نهاية المطاف إلى الإصابة بالسمنة.إعلان - Ads إعلان - Ads
>• الكمون يلعب دورا رئيسيا فى إنقاص الوزن
>وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن نتائج جديدة، حيث أفاد عبر تقرير حديث له أن الكمون يلعب دوراً رئيسياً فى إنقاص الوزن.
>• فوائد إضافة الكمون للنظام الغذائى
>وأوضح الخبراء أن الكمون يضبط النظام الغذائى الخاص، كما أنه يساعد على التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع.
>والذين يستخدمون الكمون فى طعامهم مع اتباع نظام غذائى صحى، يفقدون الوزن أسرع 3 مرات من أولئك الذين لا يستخدمونه على الإطلاق.
>• الكمون يحرق الدهون ويقلل من الكوليسترول الضار
>ومن المدهش أن هذه التوابل لا تجعلك تفقد المياه الزائدة فى الجسم فقط، بل وتساعدك على إزالة الدهون من الجسم، وأضاف الخبراء أن الكمون مفيد جدا فى خفض مستويات الكولسترول الضار فى الدم.
>• الكمون يلعب دورا رئيسيا فى إنقاص الوزن
>وفى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية عن نتائج جديدة، حيث أفاد عبر تقرير حديث له أن الكمون يلعب دوراً رئيسياً فى إنقاص الوزن.
>• فوائد إضافة الكمون للنظام الغذائى
>وأوضح الخبراء أن الكمون يضبط النظام الغذائى الخاص، كما أنه يساعد على التخلص من الوزن الزائد بشكل سريع.
>والذين يستخدمون الكمون فى طعامهم مع اتباع نظام غذائى صحى، يفقدون الوزن أسرع 3 مرات من أولئك الذين لا يستخدمونه على الإطلاق.
>• الكمون يحرق الدهون ويقلل من الكوليسترول الضار
>ومن المدهش أن هذه التوابل لا تجعلك تفقد المياه الزائدة فى الجسم فقط، بل وتساعدك على إزالة الدهون من الجسم، وأضاف الخبراء أن الكمون مفيد جدا فى خفض مستويات الكولسترول الضار فى الدم.
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