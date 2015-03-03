اليوم.. "النقض" تنظر طعن جاسوس هيئة الطاقة الذرية على الحكم بسجنه

تنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن على معاقبة محمد سيد صابر، مهندس بهيئة الطاقة الذرية سابقًا، بالسجن المؤبد لاتهامه بالتخابر لمصلحة إسرائيل.

كما ستراجع المحكمة فى جلستها الحكم الذى أصدرته فى عام 2009، وقضت فيه برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم على حكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2008 بالسجن المؤبد.

ويعد القرار سابقة فى القضاء المصرى، حيث رفضت المحكمة من قبل نظر الطعن، مستندة إلى المادة 12 من قانون الطوارئ آنذاك، والتى تنص على: "عدم جواز الطعن بأى وجه فى من الوجوه على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية"، إلا أن المحكمة قررت مراجعة الحكم وإعادة النظر فى القضية بعد تقديم دفاع المتهم أدلة جديدة.

كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد أصدرت حكمًا فى عام 2008 بمعاقبة محمد سيد صابر، بالسجن المؤبد وتغريمه 17 ألف دولار وعزله من وظيفته، لإدانته بالتخابر مع إسرائيل، وإمداد جهاز المخابرات الإسرائيلى (الموساد) بمعلومات سرية عن هيئة الطاقة الذرية ومفاعل أنشاص، ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاعه إلا أنها قررت إعادة النظر فى القضية.