ضبط عنصرين من الإخوان و170 مخالفة مرورية و50 هاربا من أحكام بشمال سيناء

أعلنت مديرية أمن شمال سيناء اليوم فى بيان لها عن ضبط "محمد.أ.ع"، و"محمد.م.م" من العناصر المتطرفة فكرياً، ضمن عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى، ومن المُشاركين فى أعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية .

كما أعلنت المديرية أيضا، ضبط "محمد.م.ا.ع"، بحوزته عدة أقراص لعقار الترامادول المخدر و"2" سلاح أبيض، وضبط "فريد.و.ع "، بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر تزن نحو 20 جراما، وضبط "صبرى.ا.ح"، بحوزته شريط أقراص لعقار الترامادول 200 مجم به 10 أقراص، وضبط "أحمد.م.م.ع"، بحوزته قطعة من مخدر الحشيش تزن نحو 10 جرامات وسلاح أبيض، وضبط "محمود.س.م"، بحوزته 120 قطعة لمخدر الحشيش تزن نحو 400 جرام، وضبط "محمد.م.م"، وبحوزته سلاح أبيض "عبارة عن مطواة".

وضبط "وائل.إ.س" فى قضية (قتل - سلاح) والمحكوم عليه فيها غيابياً بالسجن المؤبد، كما تم ضبط 50 محكوما عليه، وتحرير 124 إزالة إدارية فورية، و5 محاضر بائع متجول، 8 محاضر إشغال، 2 محضر بيئة.

وتمكن ضابط قسم مباحث التموين بالاشتراك وإدارة تموين العريش من ضبط (4) قضايا تموينية (عدم الإعلان عن الأسعار - عدم حمل شهادة صحية)، وضبط (170) مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.