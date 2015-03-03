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كيرى يدعو الأطراف المتنازعة فى جنوب السودان إلى التوصل لإتفاق

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كيرى يدعو الأطراف المتنازعة فى جنوب السودان إلى التوصل لإتفاق كيرى يدعو الأطراف المتنازعة فى جنوب السودان إلى التوصل لإتفاق
دعا وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الأطراف المتنازعة فى جنوب السودان إلى ضرورة انتهاز فرصة الجولة الأخيرة للمفاوضات من اجل تحقيق سلام دائم.

وقال كيرى فى بيان اصدرته الخارجية الامريكية ان على قادة جنوب السودان وضع مصالح الشعب فوق مصالحهم فى الوقت الذى يجب انهاء اعمال العنف.

وأضاف كيرى أن الشرعية ليست امرا مسلًم به لأى حكومة وإنما الشعب هو الذى يمنح الشرعية وأن القيادة الحاسمة فقط تستطيع دعم تلك الشرعية من أجل حماية وخدمة كافة المواطنين.

واتهم كيرى الرئيس سيلفا كير ونائبه ريك مشار بالإخفاق فى عمل تنازلات على الرغم من تعهدهما كثيرا بالتفاوض للاتفاق على تشكيل حكومة انتقالية فى اطار عملية الايجاد.
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